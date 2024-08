Taylor Swift sintió miedo y culpa por la cancelación de sus conciertos en Viena

Taylor Swift habló por primera vez de la cancelación de sus conciertos en Viena, Austria, tras descubrirse planes de atentado y aseguró que mantuvo silencio hasta ahora sobre el incidente porque lo más importante era la seguridad de sus fanáticos.

"Déjenme ser muy clara: no voy a hablar de algo públicamente si creo que hacerlo podría provocar a aquellos que quisieran dañar a los admiradores que vienen a mis conciertos", indicó en un mensaje publicado en su página de Instagram.

En casos como éste, el silencio es en realidad mostrar moderación y esperar para expresarse en el momento adecuado.Taylor Swift.

La intérprete de Karma aseguró que tras la cancelación de sus tres conciertos en Viena sintió "miedo" y una "tremenda culpa" por la cantidad de personas que tenían previsto ir a verle en el estadio Ernst Happel de la capital austríaca.

Taylor Swift mostró su agradecimiento hacia las autoridades de Viena, "porque gracias a ellas estábamos de luto por conciertos y no por vidas" y aseguró que pese a la situación le animó "el amor y la unidad" que vio en los swifties.

¿Por qué Taylor Swift canceló sus conciertos en Viena?

Los conciertos de The Eras Tour en Viena, que iba a recibir entre el 8 y 10 agosto a unas 170 mil personas, y para los que las entradas estaban agotadas, se cancelaron tras la detención de dos presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo.

Por ello, Taylor Swift decidió que toda su energía tenía que concentrarla en ayudar a proteger a casi medio millón de personas que luego irían a verla a Londres, por lo que tanto ella como su personal trabajaron "mano a mano" con el personal del estadio y las autoridades británicas.

Subir al escenario en Londres fue una montaña rusa de emociones. La cancelación de nuestros espectáculos en Viena fue devastador.Taylor Swift.

La compositora de I can do it with a broken heart aseguró que la energía durante su presentación en el estadio Wembley de Londres fue como "el abrazo de oso más gigante de 92 mil personas cada noche" por lo que se sintió aliviada.

La artista dedicó también palabras a agradecer a su equipo de trabajo que le acompañó a través de esta travesía europea del The Eras Tour, de los que dijo está muy orgullosa.

"Son las personas más impresionantes que conozco y tengo mucha suerte de que le hayan dado a The Eras Tour su tiempo, su energía y su experiencia", destacó Taylor Swift que se despidió con un hasta luego para continuar la gira el próximo octubre.