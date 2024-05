Tarja Turunen en San Luis Potosí; cuándo, dónde y cómo comprar boletos

Después de una larga ausencia, regresa a tierras potosinas la considerada reina del metal sinfónico, Tarja Turunen se estará presentando en el Club Libanes Potosino el próximo 24 de mayo como parte de su gira en México denominada “Living the dream Tour”, presentando lo mejor de su carrera como solista.

La exvocalista de Nightwish estará comenzando su visita en tierras aztecas el próximo 16 de mayo, donde visitará ocho ciudades, comenzando por Chihuahua, Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, San Luis Potosí, Torreón y finalizar en Monterrey el 26 de mayo.

Con una voz poderosa y una presencia escénica única, Tarja Turunen se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en el mundo del metal sinfónico y el rock. Esta gira llega a San Luis como parte de la promoción de su álbum Best Of: Living The Dream, una recopilación que abarca los últimos quince años de su carrera como solista.

Tarja ha cautivado a audiencias por su capacidad para fusionar elementos clásicos con el poder del rock. Su legado en la música va más allá de su etapa en Nightwish, explorando nuevos horizontes y dejando una marca imborrable en el género.

El concierto en el Club Libanés Potosino será una experiencia única, llena de energía, emociones intensas y la imponente voz de una leyenda del metal.

Los boletos están disponibles en www.cantodeaproducciones.com, punto de venta físico (con cargo por servicio) en Cantodea Showroom, en Bolívar #465, y en Morbid Shop, ubicada en Pascual M. Hernández 330, ambos en el Centro Histórico.