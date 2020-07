Superado el Covid, Gustavo Lara alista concierto en línea

Gustavo Lara forma parte de la estadística de famosos a quienes el Covid-19 atacó. El cantautor sospecha que adquirió el virus en un viaje realizado al norte del país a mediados del mes de marzo, relata en entrevista: “Yo creo que ocurrió en el aeropuerto, tuve la grabación de dos temas en Monterrey, del 16 al 18 de marzo y regresando a la Ciudad de México, el vuelo venía lleno. Había muy poca distancia entre una persona y otra, el asiento de en medio venia vacío, pero estaba yo a 40 o 50 centímetros del otro pasajero. Siento que hoy los aeropuertos y los aviones son los mayores riesgos para contagiarse”, dijo Gustavo Lara en entrevista telefónica.

El cantante describió los síntomas que sufrió cuando la enfermedad atacó su sistema: “Me pegó fuerte el malestar, al principio como si fuera una gripa pero mucho más fuerte, con dolores de cabeza, los ojos se te ponen muy rojos y el dolor en el pecho. Nunca me faltó el aire pero hay un constante dolor que sí te preocupa, sobre todo cuando empiezas a ver que mucha gente se estaba muriendo”, aseguró Lara, quien a pesar de sobrellevar los malestares, se mantuvo siempre informado de esta situación. “Yo no podía aislarme totalmente, porque obviamente nosotros tenemos que estar enterados de lo que está pasando. Había mucho amarillismo, mucha gente que no sabía con certeza y creo que seguimos todavía sin entender qué es lo que realmente está pasando”, expresó.

Gossip Marwan, el cantautor español que nos dice cómo mantener la esencia propia

El artista confirmó que ya está totalmente sano, como demuestra una segunda prueba que resultó negativa, por ello se prepara para entregarse a su público en un show online en el que promete una experiencia totalmente en vivo acompañado de sus éxitos.

“En el instante en el que la gente lo esté viendo, ese es el instante en el que yo voy a estar cantando, por eso la preocupación de entregar un producto profesional, de calidad, para que la gente vea que es una extraordinaria opción”.

En el playlist de este recital, no faltarán los hits, pero también habrá canciones de gente que ha inspirado al intérprete. “No puedo quitar las canciones más clásicas, las que la gente conoció desde el principio como A la sombra de los ángeles, Princesa, Aliento con aliento, Te me vas, ¿Qué te ha dado él?, o Por volverte a amar. También voy a presentar canciones de artistas como José José, Emmanuel y Juan Gabriel, que fueron influencia para que yo decidiera ser cantante de baladas.

Gossip Reik rompe barreras internacionales

Pensando en sus fanáticos y dándole un toque diferente a su carrera, Gustavo confesó que está próximo a lanzar un nuevo tema en donde su voz se escuchará en un género distinto; “la canción se llama, Por qué tú, es un tema mío, producido por Neto Gracia. Será el primer sencillo de mi nueva producción y lo voy a grabar en salsa, acompañado de un grupo de cubanos espectaculares, para la gente va a ser algo nuevo, pero para mí es como mi segundo género”, resaltó.

El concierto de Gustavo Lara en vivo vía streaming se transmitirá el sábado 4 de julio a las 21:00 horas en una plataforma de pago.