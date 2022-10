Sonora Dinamita, impulsada por sus colaboraciones hasta el Billboard

Enarbolan el género de la cumbia aunque con sus estilos que los identifica a cada uno su público. Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y la Sonora Dinamita de Lucho Argaín con la vocalista Daniela Argaín, se fusionan en el escenario con sus respectivos éxitos en la Arena Ciudad de México, con cuyo concierto anuncian el enlistarse al Récord Guinness, con la pista más grande del mundo porque ¡Todos van a bailar!, en dicho encuentro musical.

Don Humberto Pabón, flanqueado de Daniela, Emir, Andy y René, durante la conferencia de prensa, dieron su sentir por este concepto de conciertos Tour Juntos por la cumbia que retoman y lo arrancan en la Arena Ciudad de México, el próximo 3 de Marzo de 2023 para luego recorrer varias plazas de territorio mexicano, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Grupo Cañaveral que no se baja en permanecer en los cuernos de la Luna y siempre con los pies en la tierra cada uno de sus integrantes como el fundador Humberto Pabón.

Mientras Sonora Dinamita administrado por la viuda de Lucho Argaín, la señora Elsa López, confió a El Sol de México, la heredera y vocalista Daniela Argaín que desde que lanzaron el concepto discográfico en 2016 y en presentaciones de Juntos por la Sonora que consistió sus hits en feats con varias figuras solistas, “volvimos a subir como la espuma y se recrudeció la piratería de nuestro nombre musical con sonoras apócrifas que en vivo tocan nuestra música”.

A colación fue su respuesta de Daniela ante la pregunta de qué le significó la colaboración de Mariana Seoane con Escándalo, en la producción doble Juntos por la Sonora, a lo que abundó Dani:

“Fue algo maravilloso, la amamos Es algo muy padre compartir con ella. Mariana es una mujer excepcional y que siempre está dispuesta a compartir y a enseñar. Esto es, que alguien comparta sus vivencias, de lo que ha cosechado, ha sido muy generosa de su parte.

Foto: Archivo | OEM

“El que Mariana grabará con nosotros en la producción Juntos por la Sonora, sí nos ayudó mucho. Además de Seoane, colaboró Kika Edgar, Qué bello; Susana Zabaleta, Macumba y Pablo Montero, Se me perdió la cadenita; a tal grado fue que nos llevó a doble nominación a Premios Billboard, Doble Disco de Oro, Doble Disco de Platino.

“Puedo afirmar que ese compacto fue el inicio de un posicionamiento muy grande de la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, con la que ya no nos confunden como antes. A partir de este material, se empiezan a vender las otras agrupaciones piratas con nuestra imagen, con nuestro nombre. Aunque es algo molesto. Eso nos significó que hicimos las cosas bien con Juntos por la Sonora”.

VAN POR TOUR JUNTOS POR LA CUMBIA

Tanto los integrantes del Grupo Cañaveral como la Sonora Dinamita coincidieron en la conferencia de prensa presencial en un salón de la Arena Ciudad de México, de no adelantar qué solistas van a invitar respectivamente para la noche del 3 de marzo de 2023 próximo, para cuyo concepto musical retomado gracias a sus representados, lo realizará en la producción Emir Pabón.





Dejaron muy en claro que los seguidores de Cañaveral y Sonora Dinamita, “van a gozar y serán parte de la pista más grande del mundo que lograremos la noche del 3 de marzo venidero, porque nos registramos en el Récord Guinness”, reiteró Andy, actual esposo de Dani Argaín.

“Mariana Seoane es una bomba en el escenario, ya que cuando compartimos escenario la gente se vuelve loca”, reconoció Daniela y bien podrá ser una de sus cartas fuertes de ellos Seoane.

Daniela Argaín hija del desaparecido Lucho Argaín y de Elsa López, actual dueña de la Dinamita, precisó: “de vivir mi padre él se sentiría orgulloso de los logros de mi madre Elsa y puedo afirmar que si ella no aparece en la vida de mi padre, la Sonora Dinamita no fuera lo que es hoy. Mi madre es la que me pone los pies en la tierra. Y ahora vamos por una nominación al Grammy Latino”.

Tanto Dani como Emir, se sienten plenos y satisfechos por los logros musicales en este 2022, como coincidió don Humberto Pabón con ellos que “hacemos música sólo para que le guste al público y se logra con amor, pasión y mucha responsabilidad'', declaró Emir.

“Nosotros no podemos quejarnos que el público nos tiene a su gusto. Y sí reafirmamos que el público es el que nos sostiene o nos baja del pedestal. Y nosotros como músicos tocamos todos los géneros, pero nosotros nos limitamos a la cumbia que es lo que nos funciona con nuestro estilo que no lo podemos dejar pero cuando nos piden colaboraciones en una canción, lo hacemos con mucho gusto. Y el que el público que para mí es el número uno, el que nos tenga en buen concepto, es lo mejor y nos hace sentir plenos como Cañaveral”, reiteró el fundador don Humberto Pabón.

Para el Tour Juntos por la Cumbia con Grupo Cañaveral y Sonora Dinamita de Lucho Argaín, los boletos ya están disponibles para la noche del 3 de Marzo de 2023 en la Arena Ciudad de México.