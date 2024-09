Sian, de La Casa de los Famosos, confiesa que sí quiere a Ricardo Peralta, pero como amigo

Después de que Ricardo Peralta mostrara su enojo con Sian Chiong luego de que besó a Briggitte Bozzo en la fiesta vikinga del viernes en La Casa de los Famosos, el actor cubano sinceró sus intenciones con el influencer.

Durante una plática en los vestidores de La Casa de los Famosos, Sian enfatizó en que todo su cariño externado es simplemente con intenciones de una amistad. Frente a eso, Ricardo Peralta aseguró que él lo había percibido de otra manera, lo que ha causado burlas en su contra por parte del público.

No pensé que te pasaba, me faltó un poquito de empatía al interpretar que quizás tanto cariño excesivo te podría hacer pensar que pasaba otra cosa. Te pido una disculpa, pero sí te quiero mucho.Sian.

Gossip Ricardo Peralta explota contra Sian por besar a Briggitte: caíste en su juego

“Como jugabas con Agus un poco parecido, también pensaba que ni modo que estabas enamorado de los dos. Pensaba que todo estaba bien”, mencionó Sian Chiong en la conversación.

Peralta le contestó a Sian que al conocer a una persona gay no debería repetir su comportamiento, aunque entendió que él no había actuado con intenciones de lastimarlo, sino únicamente desde una amistosa complicidad.

Si puedo brindar un poco de sabiduría al mundo afuera y a ti, tal vez no lo hagas. Yo no me llevo así con mis amigos gays. Cuando uno tiene un afecto con otra persona y sólo son amigos es otro tipo de dinámica. Ten cuidado.Ricardo Peralta.

“No va a cambiar mi cariño y mi admiración hacia ti, mis ganas de que te vaya espectacular, pero hoy pongo un límite y es para yo ya no sentir más”, enfatizó Ricardo Peralta.

Te puede interesar: Gomita amenaza a Gala tras besar a Agustín: me voy a encargar de que pase lo que tenga que pasar

#lcsdlsfmsmx #paratyyyyyyyyyyyyyyyyy ♬ sonido original - Nicole Taboada @nicoletaboada3 @Ricardo Peralta @sian_oficial #lacasadelosfamososmx

El beso entre Sian y Briggitte destruyó al cuarto Tierra

La tensión entre ambos habitantes del Cuarto Tierra surgió a raíz del beso entre Sian y Briggitte Bozzo en la fiesta vikinga, a partir de ese momento, ambos compañeros de cuarto protagonizaron una escena en la que Ricardo reprochó su acción a Sian.

Su argumento fue que el beso había sido una provocación del Cuarto Mar. “Te pudo haber besado la semana pasada, ella no estaba nominada, ¿pero por qué esta semana?”, le dijo Ricardo Peralta refiriéndose a la placa de nominados de la que un participante abandonará el reality esta noche.

#LCDLFMX2 #lcdlf2024 #gomita #adrianmarcelo #galamontes #agustinfernandez #sianchiong #ricardoperalta #briggittebozzo #mariobezares #arathdelatorre #karimepindter ♬ One Last Night - Lymez @.profugosdelacidofolico El beso de sian y bri ocaciono el distanciamiento de ricardo y goma @La Casa de los Famosos México #LaCasaDeLosFamososMexico

“Estoy muy dolido y te lo juro que si se va Gomita sabes perfectamente que me mato", dijo Peralta, exagerando la situación. Por ello, la conversación donde Sian le aseguró que sus intenciones únicamente eran de amistad, sirvió de una reconciliación entre ambos.

“Mi preocupación era que tú sintieras que no he sido honesto contigo (…) lo que soñé ayer era que tú estabas en la mesa, que te parabas y que me decías ‘no me hables’”, le dijo Sian.

En realidad también es súper tonto porque yo sentí fueron celos y me da mucha pena decirlo porque no tiene sentido, porque no existe nada.Ricardo Peralta.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Después de días de tensión en el Cuarto Tierra, La Casa de los Famosos tendrá su sexta gala de eliminación la noche de este domingo, donde Gomita, Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Adrián Marcelo están en riesgo de salir del programa.