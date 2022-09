Serie Guardia-García con Rafael Sánchez Navarro enfrenta la complejidad humana

En los poco más de 40 años que lleva de carrera, el actor Rafael Sánchez Navarro ha aprendido que lo primordial para tener una buena experiencia en un proyecto es un guión sólido, y un equipo comprometido con sacarlo adelante.

"Diría que todo parte de una buena historia y un buen personaje. También le doy mucha importancia a los grupos de trabajo, se puede hacer Shakespeare muy mal y se puede hacer un corto de cinco minutos y lograr una joya", explica en entrevista.

Esos elementos fueron los que lo llevaron a sumarse a la serie Guardia-García, donde interpreta a un policía forense, con 30 años en el campo, que compagina su trabajo con una complicada vida personal.

El actor, quien ha figurado en cintas como Crimen perfecto y Arráncame la vida, señaló que es un honor para él interpretar a personajes que conllevan una gran experiencia de vida, y le permiten aprender de sus colegas con menos edad.

"Es bien chistoso porque ahora ya no soy el joven”, comenta entre risas. “Ya me toca trabajar con los jóvenes, es una experiencia interesante en ese sentido. Me he encontrado tanto en proyectos de teatro, como en televisión y en cine, a gente de las nuevas generaciones que trae muy claro su oficio y su compromiso”.

La serie sigue el encuentro entre Alfonso Guardia (Rafael) y Jonás García (Krystian Ferrer), un joven estudiante de Ciencia forense, quienes terminan trabajando juntos, e investigando casos inimaginables de violencia y homicidios.

El nominado al Premio Ariel (en 1985, por la cinta El otro) señaló que la fortaleza de esta historia radica en que presenta a una fuerza policiaca recta, conformada por hombres que lidian con sus propios demonios, como cualquier otra persona.

"A mí me llamó la atención desde el principio lo pulido de los libretos, cuando hablas de narcos y de políticos, es de pura corrupción y maldad, pero aquí los forenses son personajes nobles que buscan salir adelante”, comentó.

“Mi personaje en particular empieza mal, y termina peor”, bromea. “Eso me encanta, porque lucha todo el tiempo por salir adelante, se ve su fragilidad, pero su nobleza también, y su pasión y entrega por el trabajo".

Krystian por su parte recalcó la importancia de que las plataformas y la televisión brinden una diversidad en los puntos de vista, pues se busca combinar la ficción para entender un pedazo de la vida.

"Es importante la variedad, que exista una diversidad en las plataformas. Hay muchas historias que tocan temas bastante densos, y se deben seguir haciendo constantemente, porque son un reflejo de nuestra sociedad e identidad. Pero por otra parte también hay un compromiso con la ficción misma”.

Y continuó: “A lo mejor esta serie no tiene una agenda política, pero tiene el compromiso con el público de hablar de las enfermedades mentales, sobre el buen trabajo que hace esta gente (los forenses) día con día".

Además de este estreno, Krystian celebra su nominaciones al Ariel por Coactuación masculina gracias a su participación en la cinta Los minutos negros, donde da vida a El Macetón.

Al respecto, agradeció que reconozcan su trabajo, pues considera que representa un apapacho del público. Sin embargo, puntualizó que “esta carrera no es cuestión de escalones”, y esto sólo lo impulsa a seguir creciendo como actor.

“Me he dado cuenta que es una cuestión de mirar hacia adentro. Las luces y el brillo no hacen a las historias, así que aspiro a seguir haciendo buenos proyectos y ojalá se me permita seguir trabajando”.

La primera temporada de Guardia-García ya está disponible en la plataforma Prime Video, es apta para adolescentes y adultos.