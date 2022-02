"Ser rapero no significa ser malandro", habla Ezo Quintero

Completamente lleno de tatuajes y con su “outfit” callejero, uniforme de batalla, de rebeldía y al mismo tiempo con un dejo de timidez, Ezo Quintero lamenta que, a estas alturas, todavía exista gente que ve con miedo a los raperos. “Vestirnos así no quiere decir que seamos malandros…”.

Y el mensaje del rapero mexicano va, sobre todo, para la policía. “La policía nos ve cómo andamos vestidos y con tatuajes y nos discriminan”, lamenta; sin embargo, esas y otras vivencias le dan material para sus canciones. “A veces hay consecuencias, a veces no”, dice sin poder evitar una sonrisa nerviosa, de esas que no se ven en sus videos.

Ezo Quintero es un exponente del rap en español, establecido ya en esta capital potosina, pero con una carrera que no es incipiente a pesar de su juventud. Ojo: Se crio en Santa Catarina, Nuevo León, para muchos la cuna del rap mexicano.

Miguel Mora | El Sol de San Luis

Dice que comenzó a escribir letras desde la secundaria, pero foguearse con los integrantes del Cártel de Santa lo ayudó a perfeccionarse. Ello lo llevó más tarde a tener colaboraciones con Millonario, con Babo o con Mr. Pomel, todos artistas reconocidos a nivel nacional e internacional en ese género musical.

Ezo Quintero, en visita a El Sol de San Luis, insiste en que la mayoría de las letras de sus canciones salen de sus vivencias diarias. Reconoce al rap como una forma de expresión o para decir cosas que la gente no puede decir abiertamente, pero en cuestiones políticas “trato de no meterme mucho”. No obstante, sus mensajes van miedo a las consecuencias.

“Por obra y gracia del destino estamos aquí -en San Luis- y estamos tratando de comenzar otra vez; planeamos varias canciones, las estamos trabajando y buscando un estudio para grabarlas… Y a ver qué sale”. Para mediados de año, podría iniciar la comercialización de un EP.

También opinó sobre las fusiones, ahora de moda, entre el rap, el hip, hop, el trap con otros géneros musicales, como la banda, por ejemplo, lo que ha permitido comercializar lo que antes era callejero. Ezo Quintero está en Youtube, en Facebook y en Instagram.

