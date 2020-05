Se acabó la fiesta, grupo español La Unión se desintegra

Esta historia bien podría titularse, como una de sus canciones ¿Dónde estabas en los malos tiempos? Ayer, a través de la agencia EFE, el vocalista de La Unión, Rafa Sánchez, informaba de la disolución de la banda formada en 1984, en la cual sólo permanecían él y el bajista Luis Bolín, quien publicó un video en las cuentas del grupo en Twitter e Instagram (donde por cierto el logo luce a la mitad) para responder a su ex compañero.

"No es del todo así realmente, él ha decidido de forma unilateral abandonar el proyecto de La Unión, yo me he enterado por los medios", advierte Bolín. Luego de agradecer a sus seguidores el apoyo que les dieron todo este tiempo, señala: "Hay un mundo nuevo por determinarse después de todo lo que está sucediendo y la música como no puede ser de otra manera, también será diferente. Yo quería dejarles un mensaje de ánimo y deciros que en ese nuevo mundo, el que sea, el que venga detrás de todo esto, estará La Unión y estaréis vosotros conmigo para verlo. Os mando un abrazo fuerte, cuidaros con responsabilidad y sin miedo", concluye.

Celebridades Juanes y Mon Laferte sin filtros en Tiny Audience

Rafa Sánchez informó que el final del grupo es fruto de circunstancias "que vienen gestándose desde hace tiempo", además de "las respectivas formas de interpretar la situación y perspectivas futuras".

El momento "tan excepcional" que se vive por la pandemia de coronavirus, "que ha golpeado tan gravemente" a la industria de la música, precipitó "este comunicado, su base y contenido", añade.

El cantante concluyó su escrito deseándole lo mejor a su compañero y anunció que impulsará su carrera en solitario.

Para el periodista Jacobo Vázquez, autor del libro El rock fue su idioma (2019), en el que dedica un capítulo a La Unión, los tres integrantes originales (el baterista Íñigo Zabala completaba la alineación), "sentaron las bases de lo que es el rock iberoamericano". Comparte que en sus conversaciones, los músicos le contaron que en sus inicios "asaltaban" el closet de sus abuelos para lograr un look influenciado por el new wave y el post punk de la época. El periodista y label manager español Javier Adrados, los describe en la biografía oficial de la banda, publicada en 2013, como "el grupo estandarte de la postmovida", que asombraron "por su exquisita forma de componer canciones, con historias que parecían sacadas de libros de Boris Vian", el autor en quien se inspiraron para escribir Lobo hombre en París.

"Sobre todo su primer disco, que fue el de sus grandes hits, es importante en México", dice el especialista Enrique Blanc. "Platicando con Café Tacvba para el libro Bailando por nuestra cuenta, me dijeron que una de sus grandes influencias fue La Unión; ese disco salió en 1984 y en 1983 Charly García sacó Clicks modernos, que fue bien importante en ese momento, cuando empezábamos a voltear hacia afuera y La Unión fue como una iniciación, con un sonido no tan roquero que ha continuado a lo largo del tiempo, pero lo que más recordamos son sus inicios", agrega el autor de la biografía de Café Tacvba.

Celebridades Natalia Lafourcade invita a "reconectar" con nuestro interior

Aquel primer disco, producido por Nacho Cano, marcó una ruta para la banda. "Siempre se fueron adaptando a los cambios de tendencias, eso hizo que se mantuvieran por casi 40 años", dice Jacobo Vázquez y destaca que la banda influenció tanto a los músicos de rock, como del pop español, "sobre todo en el caso de Alejandro Sanz, aunque luego ya lo olvidó".

Y es que La Unión, concluye, "creó legado y deja como lección que en el rock en español, lo que cuentan son las canciones".

Su éxito más grande fue Hombre lobo en París, pero también destacaron con Sildavia, Falso amor, Vivir al este del edén y Negrita