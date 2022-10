Rodrigo Murray estrena la serie Fuera de lugar de cara a Qatar 2022

Rodrigo Murray, actor y aficionado al fútbol, anunció que debido a que jugaba en su juventud este deporte va a ser operado de una lesión en la rodilla izquierda en la primera semana de noviembre, que lo mantendrá en reposo y rehabilitación durante 9 semanas. Además se le verá de comentarista en el estreno de la serie Fuera de lugar, que contendrá 28 cápsulas a transmitirse en los programas TUDN y La Jugada, para las que participan varios artistas con información con miras al Mundial de Fútbol Qatar 2022 que arranca el domingo 20 de noviembre.

En entrevista con El Sol de México a su arribó al Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel, donde fungió como padrino de la celebración 21 años de temporadas de Defendiendo al Cavernícola con César Bono, ahondó que su cirugía en la rodilla izquierda lo lleva a apreciar en casa el desarrollo del Mundial Qatar, por el que, 28 días antes se estrena Fuera de lugar; y aprovechó para explicar cómo se afectó este miembro de su cuerpo:

“Como aficionado y futbolista, fue hace 25 a años que tuve una lesión en el fútbol soccer y no me cuide y fue una sorpresa que ahora a esta edad dicha lesión mal cuidada, que me dijo: ya ruco ya opérate. Y como todavía no estoy tan ruco, sí me operó a principios de noviembre y la recuperación espero que sea lo más pronta posible”, explicó a detalle.

En estos momentos, informó que continúa en el rodaje para Amazon de la serie Chavorrucos, en la que comparte créditos con Dalilah Polanco, Juan Soler, Julio Bracho, Christian de la Fuente y Freddy Ortega; “ a mí me faltan unos días para terminar mi participación y alistarme para la operación de mi rodilla”.

Y a pregunta en torno al título de la serie Chavorruco de Amazon, en torno a que él como persona cómo se siente por su edad de 56 años:

“Me siento o soy más ruco, a mí no me dio tanto lo de chavo. Hay gente que tiene mi edad y siguen yendo a la disco y yo no; también salen con babys de 25 años algo por el estilo.

“Repito a mí no me dio el chavorruquismo, soy ruco tengo a mi mujer de tantos años que ya se me olvidó hasta ligar”.