Roberto Sosa quiere llevar la obra De la calle a un nuevo formato

El actor Roberto Sosa trabaja en un proyecto inspirado en la obra De la Calle de Jesús González Dávila, en la que participó de 1986 a 1989 en el Teatro Julio Castillo.

“El tema de los niños de la calle es absolutamente vigente y tenemos que tocarlo para sensibilizarnos, en esta ocasión no lo pienso hacer para teatro sino en otro formato que ya pronto lo sabrán”, dijo de manera reservada.

Roberto Sosa inició en el medio artístico con la ilusión de dar vida a distintos personajes tanto en cine, teatro y televisión, pero ahora, con más de cuatro décadas de trayectoria, el actor busca devolver un poco de lo mucho que ha recibido en su carrera.

“Antes trabajar como actor era el divertimento de hacer historias y personajes diferentes, luego se volvió una razón de vida el contar historias y actuar, la mística por la profesión cambió”, afirmó Sosa en entrevista con El Sol de México.

“No quisiera cambiar ninguna cosa de mi vida, ni del pasado, absolutamente nada, todo ha sido aprendizaje, crecimiento, ahora lo que sigue es devolver a través de la creación, del contar y hacer proyectos propios. Lo mejor de Roberto Sosa no se ha visto y creo que me toca contar algunas historias y devolverle a la vida algo de lo mucho que nos ha dado”.

En el rubro de la actuación, Sosa destacará en dos proyectos este año. El primero lleva por título La puerta verde, del director Guillermo Vejar, en donde compartirá créditos con Sofía Espinosa, Alex de la Torre, Marco Iván Nervarez y Polo Montañez.

Roberto Sosa cuenta con 40 años de experiencia en la actuación / Laura Lovera

“Es una película que se desarrolla en la Sierra Tarahumara, ahí hago a un chamán rarámuri. Cuenta la historia de un niño que tiene cáncer y decide ir a buscar a su padre que anteriormente murió de cáncer también, es una historia contada a través de los ojos de un niño, muy sensible, es una muy bonita película”, relató.

También formará parte del elenco de Pedro Páramo, de Rodrigo Prieto y en el que Eugenio Caballero se encargó del diseño de producción.

“En esta cinta soy el padre Rentería que es el que le da o no el perdón a las almas de Comala, pero es el representante de la iglesia en Comala y en la historia de Pedro Páramo.

“Para mí fue un gran acierto que le dieran la dirección a un ojo tan fotográfico, tan de imagen como el de Rodrigo Prieto, tiene una sensibilidad visual maravillosa y tuvo el buen tino de inspirarse en las fotografías de Juan Rulfo, Rodrigo se inspiró en las propias fotografías de Rulfo y creo que lo que vi en el set es que es un poeta de la imagen, muy meticuloso”, expresó.

En otros temas, Sosa reveló su más grande orgullo en la vida: ver triunfar a su hija Vaita, de 25 años, producto de su relación con Vanessa Ciangherotti. Recientemente, la joven publicó su primer cortometraje titulado El secreto de Ana que fue su ejercicio de titulación de la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana.

“Ella está forjando su propio camino, eso me llena de mucho más orgullo, yo participé con ella en su corto como actor y me encantó verla dirigir, llevar el set con tanta madurez, con tanta sapiencia, saber dónde va la cámara, cómo comunicarse con su equipo, saber conducir a un crew, me sorprendió no porque no creyera que fuera capaz sino por darme cuenta de lo bien que ha madurado, de lo bien que ha llevado las cosas”, concluyó.