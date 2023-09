Rinden tributo sinfónico a The Beatles

Para Damián Mahler, el director argentino conocido por llevar la cultura pop al ámbito orquestal, los Beatles siguen siendo “la banda más influyente en todos los géneros, con un alcance inconmensurable, por su capacidad compositiva, así como por sus avances en el mundo de la producción musical”.

Mahler, presentará el próximo 4 de noviembre el espectáculo Imagine The Beatles Symphonic Fantasy en el Auditorio Nacional, a cargo de músicos seleccionados por The Cavern Club Liverpool, lugar que vio nacer al cuarteto y hoy se considera el foro más importante donde artistas de todo el mundo ofrecen tributo a los Fab Four.

“Ellos siguen ocupando un gran lugar en nuestros corazones, porque su música tiene un contenido que fue necesario en su momento y que hoy es igual o más necesario. Uno puede leer las letras de Paul McCartney o de John Lennon y se puede dar cuenta que son muy actuales, que siguen apelando a cosas que vivimos en el día de hoy y evidentemente no han cambiado”, agrega Damián Mahler, en entrevista con El Sol de México.

Amante de la música de los Beatles, el director parte de un repertorio que desde sus versiones originales demuestra que puede ser susceptible a ser interpretado por una orquesta. “Su música no tiene nada que envidiarle a ningún repertorio de ninguna época ni de ningún tipo”, señala.

“Si la música de los Beatles se presta para su reinterpretación de esta manera, es porque dentro de su hechura estaba la semilla sinfónica sugerida e incluso presentada en muchos de sus temas. Nosotros lo que buscamos con este espectáculo es encontrar a dos mundos que a veces se les ven como opuestos, el de las bandas de rock y la música sinfónica, que ambas tiene una gran potencia”, explica.

Hacer los arreglos para músicos de la talla de los Beatles es todo un reto, pues “es una música perfecta, a la que no le quitaría ni una coma”; pero que al mismo tiempo, permite, dice el director, “recibir nuevas texturas, colores y sonoridades”. Por esta razón es que él siempre que hace una nueva versión se pregunta “qué les habría gustado”, porque al conocer tan bien su música, cree que también puede conocer sus almas.

ATRAER NUEVOS PÚBLICOS

El concierto es un recorrido no cronológico por los éxitos de los Beatles, a través de popurrís, canciones completas y diálogos entre la orquesta y los instrumentos propios de la banda de rock.

El maestro Mahler, celebra que cada vez existan más proyectos que, como el suyo, conjuguen otros géneros musicales con las orquestas sinfónicas, pues piensa que esto representa una gran oportunidad para que más público pueda tener acceso una expresión cultural, que es atractiva para todos.

“Algo que nos pasa mucho con este espectáculo que muchos padres traen por primera vez a sus hijos a escuchar una orquesta y yo estoy seguro de que es una experiencia transformadora para cualquier ser humano. Si venir a escucharnos hace que también la gente tenga ganas de escuchar a la Sinfónica Nacional, para apreciar la música de Tchaikovski, me parece espectacular”, finaliza.