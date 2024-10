Revelan la primer fotografía de Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

Dedicada a la estrella mundial de la música Bruce Springsteen, 20th Century Studios ha comenzado la producción de la cinta Deliver Me From Nowhere, protagonizada por Jeremy Allen White, quien ha deslumbrado al público y a la crítica gracias a su papel protagónico en la multipremiada serie The Bear.

Con el actor en papel estelar, la producción reveló su primera fotografía interpretando al músico, caracterizado con el peinado y la vestimenta que evocan a Bruce Springsteen en la década de los 80.

Será esa época en la que esté ambientada la cinta, la cual tomará como base el libro escrito por Warren Zanez en el que documentó el proceso creativo del álbum musical Nebraska, lanzado en 1982, un punto de inflexión en su carrera que llegó luego de la gira The River Tour un año antes.

Gossip ¿Jeremy Allen le fue infiel a Rosalía? Captan al protagonista de The Bear besando a una actriz

Con Jeremy Allen White a bordo, quien llega después de ganar de manera consecutiva dos Globos de Oro al Mejor Actor de serie de televisión (2022 y 2023) y dos Emmy a Mejor actor en serie de comedia (2023).

La próxima película escrita y dirigida por Scott Cooper, promete ser uno de los estrenos que no se peden perder en la agenda de 2025, año en el que está programado su estreno.

Jeremy Allen White caracterizado como Bruce Springsteen. Foto: Cortesía de 20th Century Studios.

“Nebraska de Bruce Springsteen ha moldeado profundamente mi visión artística. El retrato crudo y sin adornos de las dificultades y la resiliencia de la vida resuena profundamente en mí.”, comparte el director en las notas de producción del proyecto.

Nuestra película pretende capturar ese mismo espíritu, llevando a la pantalla la cautivadora narrativa de Warren Zanes sobre la vida de Bruce con autenticidad y esperanza, honrando el legado del artista con una experiencia cinematográfica transformadora.Scott Cooper.

¿Qué actores participan en Deliver me from nowhere?

Además de Allen White, el reparto de Deliver Me From Nowhere incluye a otros actores reconocidos, como Jeremy Strong, quien da vida a Jon Landau, manager del cantante; Odessa Young, una mujer que influyó mucho en su vida; Sir Stephen Graham, padre del artista; Johnny Cannizzaro y Paul Walter Hauser.

Cabe señalar que la historia que se mostrará en la película está autorizada por Bruce Springsteen, quien ahora tiene 75 años. “Ha sido un enorme placer colaborar con Bruce y Jon Landau para contar su historia, y su energía creativa alimenta cada parte de este viaje”, reconoció Cooper.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El rodaje inició en Nueva Jersey, ciudad natal del artista, también tendrá locaciones en Nueva York y Los Ángeles.