Rendirán tributo al fundador de Grupo Cañaveral para celebrar 30 años de la agrupación

El 2025 será el año de Grupo Cañaveral. Humberto Pabón músico y fundador, celebrará los 30 años de la agrupación y ya se prepara un gran homenaje con un concierto a cargo de más de 15 estrellas de la música, entre ellas Belinda, que se espera se realice en el Zócalo de esta ciudad.

Así lo informó su hijo, Emir Pabón, vocalista del grupo, durante la presentación de la gira “Revolución tour 2024”, que llegará el 19 de septiembre al Auditorio Nacional, recinto en el que actuarán por quinta ocasión.

La gira seguirá con un concierto en el Hollywood Bowl de Los Angeles, California el 22 de septiembre.

El grupo está estrenando “El cumbión”, tema escrito por Emir Pabón con el peruano Joey Montana e interpretado en dueto; “se pensó hacer una canción muy cumbiambera, bailable, pero que tuviera el toque urbano, con una letra muy divertida, que inspirara a que cuando estés en una fiesta nadie va a dormir.

“Proyecta positivismo, con arreglos musicales festivos, ya lleva varios meses en las plataformas y ha estado no sólo en primer lugar de descargas en México, también en El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica. Ha sido un tema muy solicitado, muy bendecido; y también de eso se trata de hacer música alegre”, señaló Emir Pabón.

Opina sobre la polémica en “La casa de los famosos”

Infaltable la pregunta a Emir Pabón sobre “La casa de los famosos”, donde el bullying es el pan de cada día, ya que él ha vivido la experiencia de realities de encierro como “Big Brother”.

“El 80 por ciento de ‘La casa de los famosos’ son amigos míos y digo ‘¡están bien locos!, por eso Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Yo entré a un encierro y sentí que mi chip cambió, aparte el bullying siempre ha existido, al entrar al reality todos quieren ganar y a veces simplemente no hay que pasarse de la raya lo digo de todo corazón.

“Ocasionalmente y hasta el día de hoy me tocó estar con compañeros que mayormente me nominaban y hoy en día conversamos, nos reunimos y no me lo tomé personal, porque es parte del juego, del show; yo lo único que puedo decir es que se relajen un poco porque adentro están bien acelerados y que disfruten la convivencia, aunque cada uno de ellos quiere ganar, pero hay que saber canalizar la energía.

“Y felicidades a todos los que están adentro, lo están haciendo muy bien, el rating habla. Que gane el que tenga más estrategia, tolerancia, madurez y todo lo demás”, concluye Emir Pabón, quien dijo que si no se presentó su padre, Humberto Pabón a la conferencia, fue porque tenía compromisos impostergables.