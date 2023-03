Recrean hazaña del deporte en los años 20 en la serie Las pelotaris 1926

Hace casi 100 años, un grupo de mujeres pelotaris o también llamadas raquetistas comenzaron a cobrar relevancia en el mundo deportivo gracias a su talento. En medio de un mundo con una mentalidad machista, tres mujeres enfrentaron con valor las críticas y superaron distintos abusos tanto físicos como psicológicos. Hoy, aunque existen más oportunidades para las mujeres, el entorno en el que viven es muy similar al de los años veinte, coinciden las protagonistas de la nueva serie Las Pelotaris 1926, Zuria Vega, Claudia Salas y María de Nati, quienes lamentan que muchas injusticias siguen sucediendo.

“No sé si esta serie va a aportar una reflexión en la sociedad, pero al menos sí reforzar, creo que es muy necesario porque ver una serie que está inspirada en hechos que sucedieron hace 100 años y que siguen existiendo las mismas desigualdades hoy en día, es impactante, creo que el discurso en la teoría lo tenemos bien armado, pero en la práctica estamos fallando, entonces creo que esta serie puede reforzar todo lo que tenemos que seguir llevando a cabo”, afirmó Salas en entrevista.

Uno de los mensajes principales de la historia es el de la sororidad; los logros que pueden tener las mujeres al trabajar juntas.

“Yo creo que tenemos que desaprender un poco lo que nos han enseñado desde niñas, a competir, a fijarte en lo que la otra sí tiene y tú no, que si la otra es más o menos, al contrario, dejar todo eso atrás y sumar, apoyarnos, vernos a través de los ojos de las otras y creo que eso en ficción y fuera de ficción pasó en Las pelotaris.

“Es una trama completamente equilibrada, la historia de una se suma a la de la otra y si no existiera una, tampoco podrían estar las otras dos, es una de las cosas que a mí me atrapó de este proyecto, he tenido que filmar proyectos de ensamble de mujeres en los últimos tres años y me encanta, porque hago nuevas amigas, conozco nuevas personalidades que me suman, es lo más bonito que me dejan los proyectos”, comentó Vega, quien interpreta a Chelo.

Foto: Vix+

Su personaje se enfrenta al abuso físico; en uno de los ocho capítulos de la historia se observa cómo su esposo la avienta de un barandal, lo que le provoca complicaciones en su embarazo y su salud en general.

“A Chelo la abordé con mucha responsabilidad, intento que las mujeres encuentren en ella, espero que un espejo, que cada vez existan menos mujeres que sufran de abuso físico, psicológico y emocional, pero si representa una luz y una posibilidad de salirse de donde están, un reflejo, una esperanza, eso intento. Es un personaje muy complejo”, compartió Vega.

Al ser una coproducción, la grabación se llevó a cabo entre México y España, es un contenido original creado por Marc Cistaré; el equipo de guionistas lo integran Adriana Rivas, Javier Naya y Anaí López.

Viviana Serna, Peter Vives, David Chocarro, Marco de la O, Antonio Gaona, y Fernanda Valencia completan el elenco. La serie está disponible en ViX+ y cada viernes se libera un capítulo nuevo.