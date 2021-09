Recordarán al festival de Avándaro con homenaje en Faro Cosmos

Avándaro Rock y ruedas, fue una plataforma para propagar el mensaje de amor y paz, que a medio siglo de distancia, buscan recuperar algunos de los artistas que participaron en el primer festival de rock en México.

El homenaje que se realizará el 11 y 12 de septiembre en el Faro Cosmos, busca “que se sepa la verdad sobre Avándaro”, dijo Ricardo Ochoa, músico y fundador del grupo Peace and Love que participó en el festival de 1971.

“La verdad es muy significativa porque no sólo supone perros o mugre. El festival fue música también. Y dignificar Avándaro es hacer notar los valores de la fraternidad de la música que había en ese momento. Eso se ha quedado a la oscuridad del desmadre”, agregó.

El músico y promotor de este homenaje, comentó que a cinco décadas de este magno concierto es importante reconocer el legado que dejó el llamado "Woodstock mexicano" en el rock de nuestro país.

“El rock mexicano es parte de nuestra cultura y lo más importante es que quienes estuvimos ahí nos quitemos la careta para dar paso al orgullo de haber formado parte de Avándaro, es una escuela que dejamos”.

Luis de Llano, quien fuera organizador del festival en 1971, refirió que fue una muestra de la liberación que vivía el país después de las masacres de Tlatelolco 68 y el Halconazo tres años después.

“Para mí fue el cambio que tanta gente necesitaba en los 70. La mujer se empezó a liberar cuando surge la pastilla anticonceptiva, veníamos de la generación del silencio, donde no podías hablar de política”, explicó De Llano en la conferencia de prensa donde participó la secretaría de cultura de la CDMX, Vannesa Bohórquez para anunciar el evento.

El productor recordó que en los años 70 los jóvenes eran los “incomprendidos”. Sin embargo, Avándaro demostró la calidad humana de esa generación que buscaba unirse a través de la música.

“Fue una aventura maravillosa, con músicos que no venían de fuera. Y lo más importante, fue la congregación de 250 mil jóvenes en donde no pasó nada, no hubo violaciones, robos, ni bronca. Todos convivieron con el lema peace and love y fue un fenómeno. Con la lluvia y el lodo, a los10 minutos ya eras compañero del de al lado”.

El Faro Cosmos celebrará los 50 años con las actuaciones en vivo de Jessy Bulbo, La Matatena, La Tremenda Korte, Etel, Heavy Nopal, Sonido Tijuana Peace and Love, Love Army, El Ritual, Javier y Baby Bátiz.