Realidad de México ayudó a Harold Torres para su personaje en Asesino sin memoria

Un detective fuerte, apasionado por su trabajo, que busca ejercer la justicia, es como podría describirse a Hugo Alcántara, personaje interpretado por el mexicano Harold Torres en la cinta Asesino sin memoria, que se exhibe en salas de cine.

El filme dirigido por Martin Campbell cuenta la historia de Alex (Liam Neeson) un asesino que quiere dejar su ocupación y, en su retiro, una organización criminal le asigna una última tarea: matar a una menor de edad.

Ante la negativa de cumplir con la orden, él se convierte en el objetivo a eliminar, no sólo de quienes lo contrataron, también el FBI estará tras su paso. La situación complica debido a los problemas mentales que sufre el protagonista.

El personaje de Torres es un investigador que trabaja en la frontera norte del País, que lleva tiempo tratando de encontrar a los responsables de tráfico sexual; gracias a su esfuerzo recibe la invitación para trabajar en coordinación con los detectives del FBI Vincent (Guy Pearce) y Linda (Taj Atwal), en Estados Unidos.

“Mi personaje tiene un vínculo personal, no sólo el profesional con esta temática (tráfico sexual) ya que una investigación no le salió muy bien a él y, como consecuencia, más gente salió lastimada, por eso ahí hay una especie de culpa, un enojo, una necesidad real de encontrar a los responsables.

“Me dio mucho gusto que me invitaran a interpretar este personaje porque considero que puedo comprender más lo que significa para nosotros los mexicanos ese tipo de problemáticas, sobre todo por lo que acontece en diferentes lugares, como en Ciudad Juárez”, afirmó Torres en entrevista.

Para la creación de su personaje, Torres recurrió a la lectura del libro La fosa de agua: Desapariciones y feminicidios en el río de los remedios, de Lydiette Carrión, que expone esta problemática sucedida en el Estado de México.

“El libro de Lydiette me ayudó a tener esa frescura de esos acontecimientos bastantes oscuros y que son muy complicados”, contó.

Sin imaginarlo, la oportunidad de formar parte de una producción americana le llegó hace año y medio. Su equipo de relaciones públicas le informó sobre el proyecto, coordinaron una plática con Pam Dixon, directora de casting y, cuenta, fue un proceso muy rápido.

“Tuve una plática atropellada con Pam ya que no funcionaba el internet, el micrófono y la imagen tuvieron algunos inconvenientes, pero Pam se portó súper buena conmigo”, contó.

Luego habló con el director, Martin Campbell, quien le describió más a profundidad el personaje que interpretaría, así como el rumbo que tomaría dentro de la historia.

“Hugo (su papel) no cae en lo que, por lo general, a la gente latina nos invitan. Me sentí sumamente afortunado de que me dieran este personaje porque tiene una historia muy peculiar que se desenvuelve dentro de esta trama y que ayuda a resolver el caso.

“Para mí como actor tener un personaje que transita por tantos lugares, me hace sentir orgulloso, ellos me dieron chance, confiaron en que podía interpretar este rol, por eso lo agradezco mucho, posiblemente en otras películas me podrían invitar para otras cosas u otros personajes, pero aquí fue para hacer esa función de esas películas que he visto que me encantan donde está un detective y es una especie de justiciero”, sostuvo.

La cinta es una adaptación de una novela que ya había sido llevada al cine. “Nunca leí el libro. Vi la película en el 2013. Alguien me dio un DVD y me encantó. Traté de realizar la película, pero no pude. Alguien tenía los derechos. Tres años más tarde, volví a intentarlo y lo logré. Se la envié a Liam Neeson y le gustó. Luego obtuvimos financiamiento porque Liam Neeson participaba en la historia”, relata el director.

Para Campbell, Neeson era su protagonista ideal. “Alex Lewis debía tener la edad de Liam, 67 o 68 años. En la película original, tenía casi la misma edad. También está el hecho de que el personaje es un asesino a sueldo, alguien que se gana la vida matando y no se lo cuestiona. Es una carrera reprobable desde el punto de vista del personaje, pero, en la película, se redime. Cuando tienes a Liam, sabes que tendrás un personaje con empatía. Liam tiene esa especie de aura en torno a sí mismo. Lo ves como un ser humano. Me pasa siempre con actores como Tom Hanks y Liam, interpreten el personaje que interpreten, te agradan independientemente de la profesión que tengan o del personaje que hagan”.

El realizador explica que fue una propuesta del guionista Dario Scardapane que la historia transcurriera en la frontera de los Estados Unidos y México. “Dario comprendía bien esa zona porque él también escribió The bridge (la serie ambientada en El Paso). Además, es pertinente. Quiero decir, el tráfico sexual es algo que sucede mucho todo el tiempo en la frontera. Y hubo mucho alboroto durante la era de Trump, en la que se veían a personas enjauladas. En una escena, reproducimos eso. Si bien la película no da un sermón ni intenta transmitir un posicionamiento, por lo menos, como telón de fondo, tiene un mensaje serio”.