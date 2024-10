Raúl Briones no teme quedarse sin trabajo por aceptar su identidad de género

Morelia. Gracias a su reciente filme La cocina, Raúl Briones encontró la libertad que tanto buscaba. Ahora, asumiéndose de género no binario, el actor no tiene miedo a nada, se acepta como es y no le preocupa si se queda sin trabajo por defender sus ideales y preferencias.

“Son los, las y les productores los que se tienen que poner las pilas y llamarme desde una perspectiva diferente. Que se den cuenta de que soy una persona que puede también reproducir energías mucho más tiernas y suaves (dentro de los filmes), que no sólo soy un rostro villanesco. Eso me sale muy bien y está muy bonito, pero hay un abanico enorme de posibilidades en donde me puedo insertar de muchas formas”, afirmó Briones en entrevista.

Pero si los productores y las productoras no lo hacen, yo voy a empezar a construir una carrera hacia allá. De verdad que no tengo miedo.Raúl Briones.





Raúl Briones en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Foto: Fernando Maldonado / El Sol de México.

¿De qué trata La cocina?

La cinta La cocina, de Alonso Ruizpalacios, que cuenta la historia de Pedro, un migrante mexicano que trabaja en un restaurante llamado The Grill, en Nueva York. Él buscará la forma de quedarse en el país, a pesar de no tener la visa en regla; recibe la ayuda de su jefe y una red de amigos que le ayudarán a concretar su meta, de lo contrario podría ser deportado.

Sin embargo, la tensión se incrementa cuando supuestamente hay un robo y se tendrá que investigar quién fue.

“Esta película me regala mi libertad, después de ésta no voy a volver a ver el cine igual. El cine, de alguna manera, se parece a las cocinas, y es un llamado también a la industria cinematográfica a no descuidarnos, porque intentando ser Pedro podemos convertirnos en la cocina y hay que tener muchísimo cuidado”, sostuvo.

Para la realización del largometraje, el elenco recibió lecciones para preparar alimentos, algo que, para Briones, fue retador.

Pues estuvo horrible, en realidad, porque no cocino muy bien.Raul Briones.

“En realidad lo que Alonso quería del personaje era técnica y mucha habilidad con los sartenes y los cuchillos. Yo no me concentré en la sazón, mis otros compañeros sí tuvieron más oportunidad de estar con el chef revisando sus platillos. Yo tenía muy claro que esta película no tenía nada que ver con la comida, tiene que ver más con la depredación que con la comida como un deleite estético”, indicó.

La cocina muestra la diversidad de culturas que convergen en un mismo espacio durante la hora del almuerzo. Fue rodada en México en blanco y negro, ya que, aseguró el director, es una estrategia para que se pierda la temporalidad de la historia, sin situarla en un año en específico.

¿Cuándo se estrena La cocina?

La cocina se estrenará este 7 de noviembre en cines comerciales, luego de 45 días en pantalla grande, estará disponible en la plataforma Max.

El filme tuvo su pre-estreno nacional durante la edición 22 del Festival de Cine de Morelia (FICM); éste, además está en competencia de Selección Oficial.