Rafael Mercadente vuelve a los programas de concursos con La rueda de la suerte

Fidela Navarro de la casa productora de contenido audiovisual Dopamine, debuta en el ramo del gameshow con La rueda de la suerte, que conducen Rafael Mercadante y Curvy Zelma, en el que tres participantes por emisión podrán llevarse hasta cinco millones de pesos en efectivo.

Durante la presentación del programa, el productor ejecutivo Xevi Aranda informó que la primera temporada será de 80 episodios, que sumarán 240 concursantes. La mecánica del concurso será armar palabras de un tablero a manera de crucigrama, éstas serán refranes o comentarios que en las redes sociales se hacen virales, o también relacionados con la gastronomía, entre otros.

Adrián Ortega, director general de Contenidos de TV Azteca, presidió el lanzamiento de La rueda de la suerte, que actualmente se transmite en 20 países, y como franquicia extranjera se tuvo que adaptar a la idiosincrasia mexicana. “Estamos haciendo la mejor televisión en México para generar un mayor número de audiencia con un programa que reúna a la familia”, declaró Ortega.

Los premios van de 250, hasta cinco mil pesos, y los concursantes invencibles podrán acceder a un automóvil, 300 mil pesos, o hasta cinco millones de pesos.

Rafael Mercadante aseguró sentirse muy contento por este nuevo proyecto “con mi casa desde hace 10 años, TV Azteca. Me han dado grandes oportunidades en el regional mexicano, en emisiones familiares con formatos exitosos. Hoy han confiado en Curvy, en Menny Carrasco, en la música en vivo y en mí, y vamos por más de una temporada de La rueda de la suerte”, expresó.

Todo tipo de preguntas contestó Curvy Zelma como el hecho de no ser “talla Barbie” y romper con el estereotipo de la talla cero. “A este mundo venimos a ser felices tal y como somos. Cumpliendo nuestros sueños. Reconozco que en la televisora de enfrente en más de una ocasión el productor me pidió bajar de peso, pero aquí en TV Azteca, me ponen una comida para chuparse los dedos.

“Lo importante es que no dejemos de ser nosotras mismas y estar felices con el cuerpo que tenemos”, reiteró Curvy Zelma.

La rueda de la suerte con Rafael Mercadante y Curvy Zelma, se estrenaría cuando termine la temporada de Escape perfecto con Marco Antonio Regil y Carlos Espejel. Será a las 15:00 horas por el canal 1.1, “tenemos ahorita bien posicionada otra marca de concurso y ahí podrá encajar esta, ya les avisaremos de la fecha precisa”, añadió Adrián Ortega.