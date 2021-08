¡Conoce a la potosina María Ramírez! Debutará en la película "Que Viva México"

Con tan solo 22 años logró impactar a los productores con su inigualable belleza....

La joven huasteca y nueva promesa en la actuación María Guadalupe Ramírez Sánchez de 22 años de edad, nació en Ciudad Valles actualmente radica con su familia en Matlapa, San Luis Potosí.

Fue descubierta por los productores en el pueblo mágico de Real de Catorce cuando ella se tomaba fotos y modelaba para sus propias redes sociales. Gracias a su imponente belleza llamó la atención y deslumbró al staff por lo cual fue elegida para actuar en el cortometraje "Que Viva México" del director Luis Estrada quien filmó grandes éxitos como "El Infierno" y "La Ley de Herodes".

María platicó para El Sol San Luis sobre esta espectacular oportunidad que sin duda cambiará su destino...

"Precisamente el día en que veníamos de regreso de Real de catorce aproveché para tomarme fotos afuera del Túnel Ogarrio y ahí fue donde me vio Alan, un chavo de producción, se acercó y me dijo que estaban buscando a alguien como yo, que ya tenían en espera a varias chicas que habían hecho el casting, me preguntó que si estaba interesada en estar en la película a lo que yo le dije que si. Ya después me dijo que me tomarían unas fotos para enseñárselas al director y que el decidiera si yo era la indicada para el papel y que al otro día me daría respuesta.

Pues efectivamente, me dieron el papel. Me explicaron un poco sobre lo que haría, sería la novia de el presidente del pueblo, el actor Damián Alcázar, ese es el rol que interpreto".

"Llevo una vida sencilla y tranquila en el campo le ayudo a mi papá en la venta de ganado, amo el rancho". Su pasión es la naturaleza y hacer ejercicio, "practico deporte dos veces al día, en las mañanas GYM y en las tardes en mi casa" sin embargo aseguró que un 50% de su belleza se debe a la genética por parte de su mamá.

Agradeció poder trabajar con importantes actores y actrices del cine mexicano como Damián Alcázar, Poncho Herrera, Joaquín Cossió y la guapa y talentosa Ana de la Reguera.

Dio a conocer que le falta por grabar una última escena de la película. La bella joven fue reina de belleza en Matlapa en 2017. Estudió contabilidad en la Universidad Autónoma Huasteca, pero no fue de su agrado, ahora la carrera de actuación le ha llamado la atención y se preparará para seguir con esta fantástica oportunidad.

Por último expresó sentirse muy agradecida con todos en la producción cinematográfica "Se portaron muy bien conmigo, fueron amables y respetuosos

Incluso me hicieron la invitación a que me anime a estudiar actuación, ya que algunos me compararon con la actriz María Félix, ya que dicen que a ella le pasó lo mismo que a mi la conocieron en la calle y la invitaron a participar en una película; me sentí muy halagada de que me compararan con ella y estoy segura que no fue suerte, fue Dios", enfatizó la bella y entusiasta María.

