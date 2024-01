Prime Video vuelve a la historia del Zorro

Tras siete meses de rodaje en las Islas Canarias, la serie Zorro, dirigida por Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegrías, tuvo una premiere en la Ciudad de México previo a su estreno este viernes 19 en Prime Video.

Los protagonistas desfilaron por la alfombra negra para apreciar con invitados el primero de los 10 episodios que integran la temporada.

Emiliano Zurita quien interpreta al antagonista Enrique Sánchez Monasterios, capitán del Ejército Mexicano, declaró a El Sol de México: “Me veré enfrentado con Miguel Bernardeau, quien es Diego de la Vega, o que es lo mismo, el Zorro. Es verdad seré el antagonista, pero por un trasfondo de la trama y eso me lleva a una evolución en la historia sin un estancamiento”.

Zurita estrenará próximamente Autos, mota y rock and rock and roll, una serie sobre la historia real del Festival de Avándaro, que estará disponible en streaming. “Las plataformas nos llevan a más oportunidades de trabajo, ya que se compite a nivel internacional y como mexicano es muy interesante la competencia, como será con Zorro, que mayormente somos elenco mexicano y todos lo hicimos lo mejor que pudimos al recrear los personajes”.

En el caso de la actriz Renata Notni, quien interpreta a Lolita Márquez, cuenta que carga con el desdén de su padre, Tadeo Márquez (Andrés Almeida), un terrateniente ambicioso que deseaba como primogénito un varón.

“Tuve que aprender a manejar la espada, las escopetas y a montar a caballo, antes de iniciar el rodaje todos tuvimos más de cuatro semanas de entrenamiento, nos pasamos ocho meses fuera de nuestras casas. Tuvimos una preparación intensa física y mental, valió la pena el esfuerzo, me urge que la disfruten para que nos den su crítica, lo cual me tiene emocionada, Lolita rompe el molde y no por rebeldía, sino por el espíritu libre que posee.

“Como mujeres desde épocas atrás hemos buscado el empoderamiento, las de hoy en día somos libres y es lo que esperamos seguir viendo en la vida real y ahora en pantalla”, añade.

“‘El Zorro’ le va a encantar a la audiencia porque es una historia atemporal. Toca temas universales, la injusticia, la lucha por la tierra, la opresión, el empoderamiento femenino, que se ven en una forma moderna para conectar con la juventud de hoy”.

El protagonista Miguel Bernardeau, agregó en la entrevista: “logré una experiencia muy bonita sobre todo para mi niño interno y lo disfruté más con el elenco mexicano, un gran equipo de compañerismo y de grandes amistades. Tuvimos meses muy duros de rodaje y a la vez fue muy gratificante”.

Para el actor español lo más difícil que le resultó de la caracterización no fue tanto el montar a caballo, dominar las escopetas, las espadas y en su caso el látigo, sino como lo declara, el uso del vestuario. “Tuve mucho conflicto con el antifaz porque como es de látex no hay transpiración entonces sudaba y sudaba y me generó problemas en mi rostro, tuve que recurrir a pomadas”.

Sin embargo, añade: “más que tener daño en mi rostro por el antifaz, acabé con muchos dolores en el cuerpo por tantos meses a caballo. No obstante todo valió la pena por vivir esta experiencia. Una serie de aventuras, de acción y que me dejó muchos dolores en la espalda que ya se diluyeron. No sólo he trabajado en Élite, también he hecho más historias, pero con Zorro, en mi caso me divertí mucho”.

Ana Layevska es otra villana en Zorro, la nombran la rusa maquiavélica, Irina Ivanova. Arribó al lugar de la premier en San Ángel, afirmando que “en esta serie el poder femenino va a la par del protagonismo de ‘Zorro’, todas las mujeres son de armas tomar, en el sentido metafórico y literal. Mi personaje es maquiavélico, de estas típicas mujeres que se dice que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Irina va a estar muy cerca de la familia Márquez, por algo será, ¿no?”.

La actriz comenta que cuando estaba en el rodaje de Zorro, “lo que más extrañaba eran mis hijas, a mi esposo; estar lejos de ellos”, y está lista para la segunda temporada de la serie Doctora Lucía al lado de Marimar Vega para TV Azteca.