Presentaron "Ciegos y Payasos" Tour en San Luis Potosí

Una de las duplas de la comedia que más ha llamado la atención es sin duda la que realizan el Payaso Platanito Show y Alexis “Ojitos de huevo” y ambos se estarán presentando en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I este próximo sábado 8 de junio a las 21:00 horas, en uno de los shows más esperados como lo es “Ciegos y Payasos” el cual viene directamente desde Netflix.

En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de esta presentación, donde se tuvo un enlace con uno de los protagonistas de este espectáculo, Alexis “Ojitos de huevo” quien se mostró contento de estar en tierras potosinas, arrancando risas al tomar con humor su discapacidad visual.

“Ya no falta mucho para este show, no veo la hora de estar allá, hemos ido muy pocas veces, esta será la segunda ocasión, y vamos a divertirnos en tierras potosinas, a pasarla bien”, y añadió que “cada uno hace su presentación y después Platanito y yo hacemos varias dinámicas, van a tener la oportunidad de ver a un ciego hacer magia” comentó Alexis.

Señaló que su show lo han desvirtuado pues “Mucha gente tiene catalogado mi humor como humor negro, pero yo de lo que me río es de mi cotidianidad, de lo que vive una persona con discapacidad visual como yo, no me burlo de ciertos temas, se vuelve humor negro porque a ti te da eso de “mira se está riendo de…”, no, yo me rio de mí y si me rio de otras discapacidades es porque conozco gente” dijo Ojitos de Huevo.

Habló del público potosino, que reaccionó muy bien en lo que fue su primera y única presentación en estas tierras, “nos trataron muy bien, además San Luis nos ha regalado grandes leyendas como Los Acosta, yo encantado de llegar a esa tierra y aplicar el 'potosinazo', que me dicen que me van a dejar en visto” arrancando las risas de los presentes.

Además de Alexis “Ojitos de huevo” y Platanito Show, la velada la estará abriendo el standupero Pepe “Pelos” que completará este interesante tridente que se presentará este fin de semana en San Luis Potosí.