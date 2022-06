Potro de Acapulco Shore se une al elenco de All Star Shore

Fiesta, alcohol, encuentros sexuales, peleas, pruebas mentales y de habilidad son algunos de los elementos que integran All Star Shore, un reality donde las estrellas de los realities más famosos a nivel mundial se unen para competir… ¡y divertirse!

Luis Potro Caballero, Karime Pindter, Joey Essex, Trina Njoroge, Vanessa Vanjie Mateo, Chloe Ferry, Angelina Pivarnick y Bethan Kershaw, son algunos de los nombres de los 14 participantes provenientes de Brasil, Inglaterra, Estados Unidos y México, que destacaron en programas como Jersey Shore, Love is Blind, Bachelor in Paradise, The Circle Brasil, Acapulco Shore, y Ru Paul’s Drag Race.

Ellos pondrán a prueba su resistencia y demostrarán sus aptitudes para superar retos diarios con el objetivo de llegar a la final, para así alcanzar el máximo premio de 150 mil dólares.

“La diferencia (frente a los programas de los que egresaron los participantes) es que las personalidades que están dentro del show son de gente pionera de los realities que no intenta imitar a alguien que ya existe.

“Todos son súper auténticos, saben a lo que van, saben que es una competencia, saben que todos, en algún momento, van a tener que pelear y hay una convivencia muy interesante porque el tema del idioma no fue barrera para ninguno”, afirmó Potro en entrevista.

Una de las estrategias que utilizaron los competidores es hablar en su propio idioma para idear planes y provocar que los demás fracasaran en cada obstáculo; al menos así lo reveló Potro

“Ya traía un poco de colmillo en cuanto al tema de fiesta y convivencia, ya sabía cómo era sentirte bajo presión de estar en competencia y que te estén grabando a la vez, esa fue mi ventaja, pero las ideas van saliendo sobre la marcha, poco a poco vas estudiando todas las personalidades que te rodean y sobre eso actúas.

“Lo que me encantó es que no hubo hipocresías, cuando alguien te caía mal se lo decías”, comentó el ex Acapulco Shore.

El programa se grabó en las Islas Canarias, lo que ayudó a que algunas pruebas fueran en la playa, utilizando motos acuáticas o inflables.

Para evaluar a cada participante existirá una tabla de puntos acumulativos; no habrá expulsión.

“Aquí nadie se sintió intimidado por otro, los egos y personalidades son súper poderosos e imponentes, pero al final somos una familia para bien o mal, disfuncional y funcional a la vez”, dijo el influencer.

El idioma principal del proyecto es inglés y se estrenará el 30 de junio a través de Paramount+.