Potosino Drug's-Lee es nominado en los 'Latin Awards 2020' de Canadá

Independientemente del resultado, me siento súper honrado de estar en la lista de nominados como mejor canción pop-urbano del año, en todo Canadá. Creo que éste logro se debe a todo el esfuerzo que hemos puesto todo el equipo que conforma “Drug´s-Lee”. Al ser nominado por mi querido público con el tema: “Que no se les olvide”, es un levantarme de mis cenizas, como “ave fénix” porque renací, aunque me equivoqué, me levanté de mis cenizas.

Así lo señaló con toda seguridad en sí mismo, en entrevista exclusiva con “El Sol de San Luis”, el joven talento potosino Brayan Josafat, mejor conocido artísticamente como “Drug´s-Lee”, quien después de sufrir un atentado en Noviembre del 2017 en Playa del Carmen, se vio obligado a tener que salir de México y ponerle un stop (alto) a su carrera durante un tiempo.

INFINITAS GRACIAS A TODA LA GENTE DE The N Word POR EL SUPPORT Y POR CONTINUAR DEMOSTRANDO QUE LA RAZA RIFA EN CUALQUIER PARTE DEL GLOBO . Publicado por DrugsLee MX en Martes, 1 de diciembre de 2020

“Y al llegar a Canadá como migrante, fue difícil empezar de cero otra vez. Pero creo que cuando naces para hacer algo, no importa cuánto intentes alejarte de ello, los caminos de la vida siempre te devuelven al sitio donde perteneces”.

“Este 2020 fue duro para todo el mundo, por la contingencia sanitaria, debido al Covid-19, pero aún así, continuamos trabajando con mucha entrega, disciplina, profesionalismo y mucho esfuerzo, y éste es el resultado de que todo el equipo que conforma Drug´s-Lee y Caviar International Entertainment estemos orgullosos”.

“Realmente estamos muy satisfechos y orgullosos de representar a San Luis Potosí y sobre todo a México, y muy contentos de que el arte que se crea en México esté traspasando fronteras”.

“Quiero agradecer a la gente de los “Latin Awards Canadá”, por la oportunidad de representar a nuestro bello Estado potosino y a nuestro amado país, México”.

“Aprovecho para felicitar de antemano a todos y cada uno de los nominados en las diferentes categorías de esta edición “Latin Awards Canadá” en su edición 2020”.

“Agradezco a la gente de mi México lindo y querido que desde siempre ha estado apoyándonos y a esos nuevos escuchas en Canadá, que empiezan poco a poco a voltear a lo que estamos haciendo”.

“Gracias a ustedes los medios de comunicación, ya que sin ustedes esto tampoco sería posible, de manera especial agradezco al reconocido periódico “El Sol de San Luis” por estar siempre al pendiente de nuestro trabajo y especialmente a la Licenciada Angélica Maldonado Morales por siempre creer en nuestro proyecto”.

“Bendiciones, mucha salud y mucha luz para todos ustedes este y los años que siguen. Deseo que nunca dejen de luchar por sus sueños y que logren ver al mundo desde la perspectiva más feliz posible. Les envía un cordial saludo y un fuerte abrazo desde Toronto, Canadá, su servidor Brayan Martínez A.K A. Drug´s-Lee”.

Agradece a Rusell Beats, quien creó la música de la canción con la que fue nominado a la mejor canción.