Phil Spector: Entre el éxito y la tragedia

La trayectoria de Phil Specter se vio envuelta entre el reconocimiento y el desprestigio que su carácter impulsivo le hizo obtener a pesar de sus importantes logros en la historia de la música. Y en el olvido, murió el pasado sábado en una cárcel de California a los 81 años víctima de Covid-19.

Uno de los importantes legados de Phil Spector fue el tema Let it be lanzado el 8 de mayo de 1970, el último álbum de Los Beatles que gracias a sus excepcionales arreglos musicales, fue muy bien recibido por el público, y se mantuvo en la primera posición de la lista de Billboard durante cuatro semanas consecutivas.

Este fue tan sólo uno de los proyectos que convirtieron a Phil en el primer gran autor del pop, cuya visión y habilidad para mezclar sonidos de forma única fue clave para el éxito de temas como To know him is to love him de The Teddy Bears (1958); Corinna, Corinna de Ray Peterson (1961); He´s a rebel de The Crystals (1962); Baby I love you de The Ronettes (1964); You've lost that lovin'feelin' de The Righteous Brothers (1965); My sweet lord de George Harrison e Imagine de John Lennon (ambas de 1971).

“Eran canciones exitosas, pero él las hizo súper exitosas. Sus técnicas de grabación las elevaron completamente a otro rango, era un sonido muy apabullante y espectacular el que conseguía en el estudio con esas técnicas de grabación, por eso muchos de los artistas querían grabar con él”, detalló el especialista en música Pepe Návar.

Su principal aporte a la música fue la creación de el llamado “muro del sonido”, que consistía en superponer múltiples pistas para crear melodías únicas y de esta manera aumentar cada sonido de la canción, como él mismo lo describió en una entrevista a medios estadounidenses.

Con tan sólo 22 años ya se había convertido en multimillonario, y fundó la disquera Philles Records, con la que produjo los exitosos discos River Deep. Mountain High de Tina Turner, Just once in my life de The Righteous Brothers, y A Christmas gift for you en el que artistas como The Ronettes, The Crystals y Darlene Love interpretaron conocidos villancicos reversionados con “el muro del sonido”.

Sin embargo, todos sus logros musicales se vieron opacados por una serie de polémicos enfrentamientos que tuvo con los artistas a lo largo de su carrera. Su exesposa, Ronnie Spector (que estuvo casada con él de 1968 a 1974), confirmó en su autobiografía que Phil era un hombre sumamente violento que incluso la amenazó de muerte.

Además, corrían rumores de que había amenazado a punta de pistola a John Lennon, Leonard Cohen y a los integrantes de The Ramones durante sus respectivas sesiones de grabación con ellos.

Návar apuntó que esta personalidad errática pudo haber sido parte de sus dotes musicales. “Fue un derivado de esa genialidad, él tenía su ego muy subido porque había triunfado mucho en un mundo musical adverso a sus ideas, entonces tuvo algunos altercados”.

El mayor escándalo, y por el que se vio definitivamente afectada su imagen, fue la acusación por el asesinato de Lana Clarkson en 2003, con quien sostenía una relación sentimental. Luego de un proceso legal que duró varios años, fue condenado a 19 años de prisión en 2009.

Es uno de los grandes músicos de la época, ahora su música y su muerte, a pesar de todas sus excentricidades, serán más revalorizadas”, finalizó Návar.