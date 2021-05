Perspectiva de género y atención a DH, necesario en el periodismo de espectáculos

El periodismo de espectáculos está ligado a la vida privada de sus protagonistas, por lo cual, una perspectiva de género y de atención a los Derechos Humanos es necesaria para la cobertura de esta información, coincidieron los participantes en la reunión mensual del Consejo Editorial con Perspectiva de Género de la Organización Editorial Mexicana, (OEM), dedicada en esta ocasión al análisis de la cobertura de la información en el ámbito el entretenimiento.

Aspectos privados como la sexualidad, se exponen en las notas de espectáculos, señaló Martha C. Ramos Sosa, directora general editorial de la OEM, quien citó casos como el de Ellen DeGeneres, la conductora cuya carrera se vio afectada a partir de que decidió declararse abiertamente gay. La directora aprovechó para destacar la importancia de no contribuir a la estigmatización desde el periodismo, y evitar el uso de adjetivos en los titulares.

La académica de la UNAM, Francisca Robles, señaló que es oportuno, “dar voz y derecho de réplica a las víctimas”, ya que con frecuencia,“los casos del espectáculo sirven a la sociedad”. Tras citar el caso de Gloria Trevi, que se vio envuelta en una red de trata a mediados de la década de los 90, lamentó que no se haya aprovechado para hablar en los medios, “de las mujeres abusadas y retomar la función orientadora -algunos hasta le dicen educativa- del periodismo”.

Alejandro Ávila,académico de la Universidad La Salle y autor de una tesis sobre periodismo de espectáculos y su vinculación con mujeres y la comunidad LGBT+, señaló que, “la propia sexualidad debería dejar de ser motivo de espectacularización, en tanto si un actor o cantante sale del closet y con mayor razón si lo estamos sacando sin su autorización”. El especialista insistió en la necesidad del reconocimiento de la identidad de género, con el uso “de pronombres adecuados”, tanto en los titulares como en la redacción del periodismo de espectáculos.“El respeto y la perspectiva de género no es solamente de mujeres”, advirtió Sara Lovera, periodista y consejera de la OEM. “Pero en el periodismo de espectáculos, su centro está en destrozar a las mujeres, diseccionarlas y usar como recurso su cuerpo, su voz no es de ellas, su vida privada no es de ellas, ellas son del público”.

Invitó a reflexionar, “de dónde viene el maltrato a la mitad de la población y a grupos diversificados, para entender la trascendencia de nuestro trabajo cotidiano. El periodismo de espectáculos, es el centro de todos los estereotipos para hombres y para mujeres”, lo definió como “primo hermano de la publicidad”, que recrea conceptos aspiracionales de millones de mujeres.

Rosalinda Palomeque, coordinadora de la sección de espectáculos de El Sol de México, destacó que éste, “como cualquier otro periodismo, debe ser riguroso, no ligero en las coberturas y los parámetros éticos”. Destacó la importancia de “no fomentar el morbo”, pero brindar elementos para una buena charla de café, por ejemplo, “generar preguntas, ser un lugar que refleje a la sociedad. Estoy de acuerdo en que está relacionado con lo comercial, porque tiene que ver con que si sacan un disco, o estrenan una obra de teatro, pero uno de los grandes propósitos es no ganar un chisme”, expresó.