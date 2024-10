Pedro Ortiz de Pinedo estrenará una nueva temporada de La CQ

Hace 12 años que Pedro Ortiz de Pinedo estrenó “La CQ”, serie juvenil a la vuelve con nuevos personajes, en “La CQ de nuevo ingreso”, con 80 episodios que estrenará en diciembre en el Canal 5.

Apuesta a crear protagonistas de carrera longeva que saltarán de la serie a otros proyectos como sucedió hace 12 años, y también contará con la participación de Luis Fernando Ceballos, quien formó parte del elenco original.

“Este 2024, es el más prolífico de mi carrera. Me siento profundamente agradecido con Televisa, con la vida con mi familia que me ha permitido hacer tantos proyectos el año”, afirmó el productor en entrevista.

“Las aulas de la institución ‘Constantino Quijano’ reabren sus puertas en esta nueva serie dirigida a un público de niños y adolescentes, van a ver una nueva generación de actores y actrices, para quienes también tengo el plan de llevar en una versión de teatro musical, derivada de la serie", adelantó.

El productor también estrenará en noviembre la telenovela Azúcar amargo, mientras continúa con las series “¿Tú crees?”, “Una familia de diez”, y “¡Chócalas Compayito!”.

“Cuento con tres equipos diferentes que he conformado para sacar adelante mi trabajo, somos parte del entretenimiento de nuestra televisión abierta nacional”.

Recientemente estrenó la nueva temporada de “Una familia de diez”, uno de sus proyectos más apreciados, “no sólo me da una familia con mis compañeros tan talentosos, sino a mi propia familia real, que le han dado tanta alegría a los televidentes. Para mí es importante porque esta serie, sacada de la obra de Alfonso Pasos, fue la primera historia que mi padre me compró para coproducir en televisión.

“A mi vida me ha llegado el poder trabajar con mi padre Jorge, con don Eduardo Manzano, con Zully Keith, y gente valiosa del mundo de la comedia. Aquí trabajamos las dos familias de mi vida, y ahora se integran mis dos chiquitines haciendo sus pininos: Regina y Diego”, compartió.

“Tengo la gran fortuna de haber sido criado por un padre y una madre que me dejaron ser lo que yo quise desde niño, evidentemente con reglas, y que me apoyaron cuando decidí dedicarme a lo que me dedico que es producir contenido”, finalizó.