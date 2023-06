Paul Di'Anno, cierra su gira en San Luis Potosí

San Luis Potosí se prepara para vivir una noche de metal el próximo 30 de junio cuando se presente Paul Di'Anno, quien fuera vocalista de Iron Maiden de 1977 a 1981, siendo su voz quien le diera vida a los tres primeros discos de esta icónica banda británica, que es una de las favoritas de los roqueros.

Será en la capital potosina donde cierre su gira por México, prestándose en Bunker 57 a finales de este mes, misma que a tenido muy buena respuesta por parte de los seguidores de esta agrupación

Esa noche, el británico revivirá las canciones más importantes de su etapa con "La Doncella de Hierro", que abarcó los discos "The Soundhouse Tapes" (EP de 1979), "Iron Maiden" (disco debut de 1980) y "Killers" (1981).

Paul estará llegando a San Luis Potosí, después de presentarse en Guadalajara y León Guanajuato y tendrá como telonero a la banda regiomontana de metal Avatar.

Cabe recordar que tras la salida de Di'Anno de Iron Maiden, Bruce Dickinson entró como vocalista para grabar "The Number of the Beast". Posteriormente Paul lanzó varios discos como solista y creó varias bandas con las que salió de gira por las principales ciudades del mundo.

Los boletos tienen un costo de $700 (más cargo por servicio) y están disponibles en el sitio www.cantodeaproducciones.com además de su tienda Cantodea Showroom Bolivar #465 (Zona Centro).