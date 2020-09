Paty Manterola descubre su lado espiritual

El ver a Patricia Manterola con una actitud positiva y con mucha vitalidad no es casualidad, la artista se ha apegado desde siempre a su lado más espiritual para combatir cualquier situación negativa que pudiera llegar a su vida.

“En el plano espiritual hay muchas herramientas que te pueden ayudar a sentirte fuerte, estar en conexión con lo que cada uno cree, con Dios, con la vida, con el universo, con ese ser de luz que ya somos dentro de nosotros y esa fortaleza que te da ese plano espiritual te puede ayudar a estar bien y a cuidarte físicamente mentalmente”, dijo Manterola en entrevista virtual.

Gossip Paty Manterola lanza nuevo sencillo tras Quién es la Máscara

Además de recurrir al lado espiritual, ha habido otras prácticas que la artista ha adoptado poco a poco para mejorar su calidad de vida: “Recurro a la meditación y a herramientas tan poderosas como el yoga que de alguna manera me han ayudado a estar bien a nivel espiritual, mental y físico, siempre he hecho ejercicio, me hice vegana hace casi diez años, el tema de la alimentación también ha sido una práctica que de alguna manera me ha ayudado a estar bien”.

La intérprete que en estos días en los que las redes sociales se ven plagados de comentarios negativos, no se permite caer en el juego dañino que generan estos ataques. “Yo siempre he pensado que donde uno pone su atención es donde la energía se va y es donde se atrae la energía de esa situación, yo aprendí esto con la meditación. Desde hace muchos años, yo tengo el poder de poner mi atención donde yo quiera y lo mismo hago con mis propios pensamientos”.

Además de las palabras, Paty Manterola utiliza su talento para transmitir todo lo aprendido a lo largo de los años, actualmente promociona el tema, Canción Pa’levantarte, creada por ella misma en colaboración con Manuel Zabala y Juan José Hernández en la que toma episodios de depresión sufridos con anterioridad a causa de un desbalance hormonal, para buscar llevar un mensaje de positivismo a las personas que estén atravesando momentos complicados.

“Desde el viernes que salió la canción, no han parado de llover mensajes de cómo este tema está tocando el corazón de toda la gente que la escucha, nunca me había pasado con una canción, mucha gente que me dice: ‘Paty, este sencillo llegó en el momento más oscuro de mi vida, gracias por esta letra’; ‘esta canción fue un instrumento de Dios para que tú nos mandaras este mensaje de esperanza y Fe’. Definitivamente les digo que estoy convencida que este tema, ya no me pertenece a mí, le pertenece a todos ustedes”.

OMG! Demi Lovato erradica prejuicios y muestra con orgullo su celulitis

Tocando el tema de la depresión, en el acercamiento que tuvo con la prensa, Manterola, fue cuestionada sobre el suicidio de su exesposo Xavier Ortiz, quien orillado por esta condición, recurrió al sucidio provocándose asfixia por ahorcamiento según el director de investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, Guillermo Flores Tovar.

“Siento que mis comentarios pueden crear algo que no es necesario y por eso mantuve silencio sobre todo ante los medios, automáticamente yo expresé mi sentir en mi Instagram, sin caer en ningún tipo de comentario ni de nada precisamente por el respeto que me merece su famila, me gustaría mantenerme lo más prudente posible sobre este tema”.