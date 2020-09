Papi piernas largas retoma funciones vía streaming

A cinco años que se escenificó en el Teatro Hidalgo, regresa en streaming el montaje musical Papi piernas largas por única función éste 10 de octubre, protagonizado por Paola Gómez (Jerusha Abbott ) y Oscar Acosta, (John Smith) quienes son parte de la historia de una huérfana que es becada para sus estudios universitarios por un benefactor, logrando convertirse en una reconocida escritora en su tiempo.

La obra de Jean Webster fue adaptada desde su estreno presencial hace cinco años atrás con la interpretación de 28 canciones con una orquesta en vivo, más diálogos, intercalando 67 cartas que se escriben en voz alta y se leen, por parte de Jerusha, a su benefactor que las recibe durante cuatro años, a lo largo de la representación.

En conferencia de prensa vía Zoom, los protagonistas de Papi piernas largas, Paola y Oscar, respaldados por Ramsés López en representación de los productores de la obra musical, coincidieron en expresar su beneplácito por volver al Teatro Hidalgo para actuar por primera vez sin público.

“Ahora la diferencia sin público es abismal. Actuar en streaming, es como jugar a la televisión o al cine, sobre todo si estás acostumbrado al teatro con concurrencia, a la retroalimentación del público y su reacción inmediata ya sea tanto positiva como negativa y sobre todo con textos ya montados como los de ésta es más complicado. Es un trabajo que se tiene como actor y actriz, que tienes que recordar el origen del por qué estás diciendo estas palabras y no esperar la reacción que ya no la tendrás. Entonces vamos al origen que se dice tal cual palabra, porque simplemente se tiene que expresar desde otro lugar con mucho más conciencia de las palabras que se dicen. Es complicado como artista que te guste el aplauso y la reacción como una retroalimentación, sin el egocentrismo que va implícito”, detalla Paola.

Sobre su personaje Jerusha dice: “Es uno de los más bonitos y complejos que me gusta interpretar. Para empezar es una chava con 18 años y hacerle creer al público que soy niña huérfana en 1908, es un trabajal porque tengo que hablar distinto a esa fecha, la corporalidad es diferente y complicada para que sea un personaje verdadero, pero lo que me gusta de ella es disfrutar el hoy, y ahora en la pandemia es llevar a que cada pasito se cumpla, porque no sabemos los siguientes 10 minutos qué vaya a pasar.

“Tambien se me complica que hace tres meses falleció mi padre y en las 67 cartas que escribo y voy leyendo en voz alta, las inicio con Querido Papi, entonces como una profesional no tengo que quebrarme con mi voz y seguir adelante con mi actuación”, plantea.

Paola Gómez añade de cómo vive el encierro y ahora lo compagina con el trabajo: “El reto a la nueva normalidad es tener tolerancia de actuar al silencio. Lo que me ha pasado ahora al revisitar los textos han pasado muchas cosas en tu vida, entonces; es muy interesante, a veces es doloroso, es reconfortante, a veces es todo junto y aprender a darle valor de nuevo a lo anterior con lo vivido. Ha sido un proceso interesante”.

Oscar Acosta, contesta sobre cuál es su experiencia en los ensayos presenciales que harán, frente a la nueva realidad que se vive:

“Desde que empecé a ensayar en casa el texto otra vez, han pasado ya dos años de que dejamos de hacerla, y en dos años avanzan muchas cosas de la vida de uno. Uno crece como persona también al leerlos textos si mueven muchas fibras, hacerla ahora en streaming, para mí es totalmente nuevo que estoy seguro que voy a superar de la mano de Pao, es la verdad; pero creo que aunque no es temor, si hay duda, de cómo va hacer la reacción de hacer esto sin recibir el aplauso del público sobre todo en una obra como Papi…, que estábamos acostumbrados a la reacción de la audiencia. Si tengo sentimientos de emoción y mucha conciencia de lo que voy a decir porque lo voy a transmitir a través de una pantalla fría y a la gente le tiene que llegar igual que el teatro”.

Así, Paola Gómez y Oscar Acosta, los esperan, la noche del 10 de octubre en streaming adquiriendo sus boletos por Etickek Live.