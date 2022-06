Panteón Rococó alza la voz contra la violencia e impunidad en cortometraje Ofrenda

¿Cómo convertir una canción romántica de Camilo Sesto en una dolida canción sobre los desaparecidos? ¿Cómo convertir una sensual canción de Jarabe de Palo en la descripción del lado oscuro de la policía?

Eso hace Panteón Rococó en una nueva pieza audiovisual llamada Ofrenda, un video que ha conmovido a cientos de miles de personas por tocar fibras sociales tan sensibles: las desapariciones forzadas, el crimen organizado, los feminicidios, la corrupción, la impunidad...

El cortometraje fue una idea original del cineasta mexicano Cristóbal González Camarena, quien insertó los covers "románticos" de Panteón Rococó en un contexto de lucha social y resistencia.

“Cristóbal supo meter estas canciones, que no son propiamente de protesta ni lucha social en absoluto, en un contexto diferente. A nosotros no nos había pasado por la cabeza. Pensábamos sólo en un video normal. Pero él encontró la manera de darle ese lado más Panteón”, dice en entrevista Paco Barajas, trombonista de esta agrupación que nació a la par del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Con una duración de 23 minutos y una calidad cinematográfica, Ofrenda también cuenta con canciones como el bolero Por ti, de Óscar Chávez; Te vas a acordar de mí, de Tex Tex; ¿Por qué no puedo ser del jet set?, de Soda Stereo, y Cómo quisiera decirte, de Los Ángeles Negros.

“Yo crecí escuchando a Panteón Rococó. Ellos me inspiraron a través de su música y su lucha. Cuando me mandaron las canciones y el nombre del disco y esta idea de que era una ofrenda, pensé en cómo darle un tratamiento Rococó al amor. Por eso se me ocurrió sacar canciones del contexto romántico para ponerlas en otro de dolor, de pérdida, de añoranza”, comenta en entrevista González Camarena.

Los temas que se escuchan en este cortometraje pertenecen a Ofrenda, el álbum que Panteón Rococó lanzó el año pasado. En ese disco, la banda rinde homenaje a artistas y grupos emblemáticos del cancionero hispanomericano, como Juan Gabriel o Armando Manzanero.

“Y en realidad la idea (del video) surge porque en Guadalajara hay un monumento a los Niños Héroes que está tapizado de posters de gente que ha desaparecido. Yo estaba con un extranjero y él no daba crédito a que existiera este problema. Yo ya lo tenía normalizado, pero gracias a esta persona reflexioné la gravedad del asunto”, afirma el realizador.