[Video] Demi Lovato y Eiza González derrochan dinero con stripper

Después de que Demi Lovato fuera tendencia internacional por cantar el Himno Nacional de Estados Unidos en el Super Bowl, ahora la cantante es señalada tras revelarse un video en el que celebra junto a Eiza González bailando junto a una stripper.

2010

Demi Lovato: un día voy a cantar el himno en el Super Bowl



Demi 10 años después:#SuperBowl pic.twitter.com/IDPzehzD10 — 🇲🇽𝓛𝓲𝔃𝓫𝓮𝓽𝓱🇲🇽 (@LizTomlinsonHor) February 2, 2020

Las celebridades fueron grabadas en el club nocturno de Miami E11EVEN, mientras introducían billetes en el bikini de una bailarina.





En el video se puede ver a Demi con una bolsa de plástico llena de billetes abrazando cariñosamente a la bailarina, mientras Eiza arrojando dólares al cuerpo de la stripper.

Demi Lovato making it rain at E11EVEN nightclub in Miami 💸💸💸 pic.twitter.com/8D7GP128Kd — Demi Lovato News (@demetriaaalove) February 4, 2020

En redes sociales no se han hecho esperar las críticas para ambas, pues algunos de sus seguidores las acusan de sexualizar el cuerpo de las mujeres, sin embargo, otros las defienden asegurando que "la bailarina trabaja para eso y no tiene nada de malo" lo que las artistas hacen pues sólo "están divirtiéndose".

Hasta ahora, ninguna de las dos famosas se ha manifestado al respecto, ni ha emitido ninguna declaración sobre el video.