Sam Neill, actor de Jurassic Park, anuncia que padece raro cáncer de sangre

El actor Sam Neill, conocido por su papel en la saga "Jurassic Park", entre otros trabajos, anunció que recibe tratamiento por un raro cáncer de sangre en una etapa avanzada.

En una entrevista con el diario The Guardian con motivo de la publicación, el próximo martes, de sus memorias "Did I Ever Tell You This?" (¿Alguna vez te dije esto?), el actor de 75 años señaló que le detectaron la enfermedad hace un año mientras estaba en la gira promocional de la película "Jurassic World: Dominion".

Te puede interesar: Bad Bunny conquista el Carpool Karaoke al cantar temas de Harry Styles y Arianna Grande

"El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo", anuncia en el primer capítulo el actor -afincado en Nueva Zelanda- en el libro, donde repasa su dilatada carreta, la vida como una estrella y su descanso en su granja del país oceánico, entre otros temas.

Neill recibió inicialmente quimioterapia, pero cuando empezó a fallar, se embarcó en un nuevo medicamento anticancerígeno que seguirá recibiendo mensualmente por el resto de su vida, aunque ahora asegura estar libre de cáncer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SamNeillTheProp (@samneilltheprop)

“Me encontré sin nada que hacer (...) Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta estar con la gente todos los días y disfrutar de la compañía y la amistad. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé, '¿qué voy a hacer?'", declaró Neill en la entrevista.

“Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando: 'Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá'", apuntó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SamNeillTheProp (@samneilltheprop)

El actor, que durante el confinamiento por Covid-19 causó sensación en las redes sociales con sus simpáticos mensajes de ánimo y canciones que interpreta con ukulele, se prepara ahora para la adaptación de la novela "Apples Never Fall" (Las manzanas nunca caen) de Liane Moriarty, y que se filmará en Australia.

“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros (...) Pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”, remarcó al médico.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Nacido en Irlanda del Norte y residente en Nueva Zelanda, Neill empezó a actuar en los años 70 en una dilatada carrera en la que ha interpretado más de 150 papeles en películas como "La caza del Octubre Rojo" y "El hombre que susurraba a los caballos", aunque posiblemente su rol más conocido sea el del paleontólogo Alan Grant en la franquicia de "Jurassic Park".