Piqué rompe un celular al ser cuestionado sobre separación con Shakira

Ante el hermetismo que hay sobre la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira, varios reporteros han intentado acercarse a ellos para saber más, sin embargo, no han podido cumplir con ese objetivo, ya que las celebridades siempre se niegan a hablar, esto fue lo que le ocurrió a un periodista que intentó platicar con el futbolista.

El comunicador Jordi Martin confesó que buscó preguntarle al deportista sobre su separación con la colombiana, pero no quiso responderle, esto los llevó a tener un pequeño altercado, en el que el jugador rompió su teléfono. Este momento quedó documentado por el equipo del reportero.

Hace unas semanas, las estrellas emitieron un comunicado para confirmar su separación, pero prefirieron no dar más detalles, solo se limitaron a decir que querían privacidad por el bienestar de sus hijos.

¿POR QUÉ PIQUÉ ESCAPÓ DE LA PRENSA?

En una transmisión en directo para el programa ‘El Gordo y la Flaca’, el periodista mencionó que vio a Piqué en su vehículo particular salir de la casa de sus padres a toda velocidad, estaba acompañado de sus hijos Sasha y Milán, incluso aseguró que se pasó varias señales de alto para evitar a la prensa que estaba localizada a las afueras de su domicilio.

Luego de seguirlo por varias calles, Jordi logró interceptarlo en el Aeropuerto de Barcelona, y buscó la manera de acercarse a él para cuestionarlo sobre lo que estaba pasando en su vida amorosa.

El periodista indicó que no le preguntó nada directo por respeto a los menores que iban con él, y solo se limitó a decirle “¿Cómo estás? y ¿Cómo te has sentido?”, no obstante, el futbolista igual prefirió no contestar y siguió con su camino.

Esta persecución continuó hasta que se toparon con una puerta, primero entraron los niños y luego Piqué, al momento de querer cerrarla, el reportero la sujetó, esto ocasionó que forcejearan un poco con ella, en ese instante el futbolista se regresó, le quitó el teléfono a Jordi y lo arrojó al suelo.

“Puedo entender que son momentos complicados, por eso mismo a Gerard Piqué le hablé con muchísima educación y respeto y más aún por estar los niños delante. Esa es la gran diferencia entre Gerard y Shakira, la colombiana jamás pierde los nervios con la prensa y eso que a veces somos hasta pesados con ella”, mencionó que le comunicador.

En este sentido, Jordi recordó que la intérprete de ‘Waka Waka’ ha sido la más afectada ante esta situación, además, indicó que actualmente entre las celebridades ya no hay ningún tipo de comunicación directa, y solo interactúan por medio de familiares y representantes.

FANS DEFIENDEN A LA CANTANTE

Luego de que se difundiera la noticia de su separación por todo internet, los seguidores de la cantante denominados como ‘Shakifans’, se metieron a sus redes sociales para ofrecerle su apoyo.

También, entraron al perfil de Gerard para criticar su comportamiento, por lo que las cuentas de los dos están llenas de estos comentarios, a pesar de los insistentes reclamos, ninguno ha querido responderles.

“Shakira merece a alguien superior a ella no inferior no a alguien como tú”, “No te mereces a Shakira”, “Le quedó grande Shakira lo bueno de todo esto ella salió ganando”, son algunas de las opiniones que hay en la web.





