Hermana de Shakira cuenta cómo se encuentra la cantante tras su separación

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación después de 12 años de relación y ante un panorama de muchos rumores sobre la supuesta infidelidad del futbolista, la cual no fue confirmada por la pareja al solo pedir que se respete su privacidad.

Los usuarios en redes sociales buscan que la cantante originaria de Colombia comience una nueva relación con actores como Henry Cavill o Chris Evans que se han interesado por ella, al menos en redes sociales, pero la realidad del momento que vive Shakira es muy diferente.

Aunque la cantante se ha mantenido discreta en sus redes sociales sobre el rompimiento, fue su hermana Lucy Mebarak, quien comentó el momento en que se encuentra la colombiana.

SHAKIRA Y SU MOMENTO SENTIMENTAL

Lucy explicó que no ha podido reunirse con su hermana desde que se anunció la separación, pero sí confirmó que Shakira ya se encuentra fuera de España como parte de su recuperación, debido a que vive un momento muy delicado sentimentalmente.

“No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía… Está recuperándose, está fuera del país”, señaló Lucy consultada por el medio Europapress.

Sobre su decisión de salir del país europeo, la hermana de Shakira confío en que la cantante en algún momento regrese a su residencia en Barcelona. Muchos rumores señalan que la pareja tendría problemas debido a que Piqué no está dispuesto a que sus dos hijos dejen el país como serían los deseos de la cantante colombiana.

Cuestionada sobre la separación, Lucy Mebarak señaló que “posiblemente” era algo previsible que sucediera, por lo que la familia estaría más enterada de los problemas que vivía la pareja.

Piqué desde hace unas semanas vive en un departamento de soltero de acuerdo con varios reportes. Además, ya ha sido visto en algunos bares y fiestas en donde ha asegurado que es soltero.

Hasta ahora no está claro cómo o con quién ocurrió la supuesta infidelidad de Piqué o si esto fue el motivo de su separación. Medios del espectáculo señalan que el futbolista habría tenido una relación extramatrimonial con una modelo de 20 años, mientras que otros aseguran que el engaño ocurrió con la madre de uno de sus compañeros en el Barcelona, el juvenil Gavi.

DISTANCIAMIENTO DE LA PAREJA SE MOSTRÓ EN REDES SOCIALES

Una vez que se confirmó la separación, los usuarios en redes sociales y los medios comenzaron a buscar pistas sobre el momento en que el distanciamiento entre ambos pudo haber comenzado. Uno de los detalles más curiosos de la pareja está en sus redes sociales, donde Piqué no compartía nada junto a la colombiana desde julio del 2021.

Por ello, algunos especulan que el mal momento de la pareja viene desde ya hace varios meses y que fue Shakira con sus mensajes la que intentó recuperar algo de su relación. La colombiana durante este año publicó diversos mensajes sobre el futbolista en donde expresaba su amor por él.

Uno de ellos ocurrió el 14 de febrero con motivo del día de San Valentín en donde compartió una foto donde aparecen juntos probablemente en su festejo de la fecha. Posteriormente, compartió una imagen de Piqué con un mensaje de felicitación tras llegar a los 600 partidos con el Barcelona en su carrera.

“Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”, escribió la cantante. “Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas… No hay, ni habrá otro Gerard Piqué”.

Su última publicación sobre el futbolista fue solo en escrito, ya que ella es la protagonista de la foto. En la publicación destacaba el empeño del futbolista por jugar con su equipo a pesar de las lesiones y los problemas que vivía. “No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial”, aseguró.

Shakira y Piqué comenzaron su relación en 2011 en una que causó polémica al principio al ser la colombiana 10 años mayor al futbolista. Para septiembre de 2012 tuvieron a su primer hijo de nombre Milán y para enero de 2015 nació su segundo hijo Sasha. Para este 4 de junio, la pareja por medio de un comunicado en conjunto hizo oficial su separación.

