¿Divorcio en puerta? Aseguran que Kim Kardashian y Kanye West ya viven separados

Parece que Kim Kardashian y Kanye West están a nada del divorcio pues según información de Page Six, la pareja ya vive separada.

De acuerdo con el medio, la pareja está en medio de una crisis desatada tras el episodio de bipolaridad del músico, que ha dado como resultado su postulación a la presidencia de Estados Unidos.

Kardashian y West se vieron esta semana brevemente en el rancho de Wyoming del artista, donde afirman reside ya a tiempo completo, después de un polémico mitin político del cantante en el que reveló detalles extremadamente personales de su relación, como el hecho de que ambos se plantearon interrumpir el embarazo de la primera hija de ambos, North West.

Foto: Instagram Kim Kardashian

Durante esa visita, en la que Kardashian permaneció sólo una noche en Wyoming, se publicaron varias fotos de la influencer llorando y visiblemente afectada mientras mantenía una conversación con su marido en el auto.

Aunque las fuentes de Page Six niegan rotundamente que estén planteándose un divorcio, sí que confirmaron que ambos llevan "un tiempo" haciendo vidas separadas.

West, de 43 años, vive en su mansión de Wyoming, valorada en 14 millones de dólares, que según la información obtenida por el medio es mejor para "la creatividad" del rapero, mientras que Kardashian sigue viviendo en su residencia de Los Ángeles (California) con los 4 hijos que comparten.

Foto: EFE

"Kanye está en Wyoming, esa es su base principal. Pero obviamente no son como otras parejas, tienen varias casas y aviones privados, así que no es como si no pudieran verse", concretó la fuente.

“Kim está completamente centrada en su familia y en proteger a sus hijos ahora mismo, porque son muy pequeños", agregó, a la par que señaló que la celebridad está haciendo todo lo posible por que la situación no afecte a North (de 7 años), Saint (4), Chicago (2) y Psalm (1).

Hace una semana, Kardashian emitió un comunicado para pedir públicamente "compasión y empatía" hacia la salud mental de su marido después de varios episodios rocambolescos relacionados con su candidatura a la presidencia de EU.

"Como muchos saben Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que lo tenga o que conozca a alguien en su vida con ello sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es de entender", aseguró Kardshian en su primera intervención pública sobre este asunto.

Foto: Reuters

Pocos días después, West pidió disculpas a su esposa por los detalles revelados en su primer acto de campaña.

West, cuyo anuncio de que se presentaría a las elecciones de noviembre provocó este mes una gran conjetura sobre si simplemente buscaba publicidad o incluso favorecer las opciones de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, estrenó su incipiente campaña en la localidad de North Charleston.

No está claro qué futuro puede tener la campaña del rapero, que hasta hace apenas unas semanas apoyaba fervientemente a Trump, porque el plazo para registrarse ya ha expirado en media docena de territorios y los requisitos son complicados en otros.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast