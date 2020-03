Camila Sodi y su hija dan positivo por Covid-19

En esta ocasión fue Camilia Sodi y su hija quienes se unieron a la lista de infectados por coronavirus.

Por medio de sus Instagram Stories la misma Sodi fue quien confirmó que tanto ella, como su hija, habían dado positivo por Covid-19.

"Empecé a tener todos los síntomas, luego mi hija se sintió muy mal, a ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva".

Ver esta publicación en Instagram SWIPE 👉🏽Para ver todos los moods de mi cuarentena ... mandándoles a todos un abrazo en su corazón , esperando estén sanos y junto a los que aman. El amor siempre le gana al miedo ❤️les amo❤️ Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_) el 24 de Mar de 2020 a las 10:33 PDT

Para finalizar su mensaje, la actriz compartió algunos tips y alentó a sus casi dos millones de seguidores

"Quédate en tu casa toma mucha agua, lo único para la cabeza es el tylenol, no tomen otra cosa. El ejercicio ligero a mí me ha ayudado, despacito pero me da ánimo"

Ver esta publicación en Instagram Fomentando la lectura a toda costa 📚😜 Una publicación compartida por Camila Sodi (@camilasodi_) el 25 de Mar de 2020 a las 8:44 PDT

"Los quiero, cuídense mucho, he visto mucha gente irresponsable saliendo todavía y hay estas pruebas de reacción que no son cien por ciento seguras cuando sale negativo, entonces si se han hecho estas pruebas que son rapidísimas y es negativo hay una probabilidad que estén positivos y que estén infectados guárdense en sus casitas, apoyémonos y mandémonos amor".

Por otro lado, hoy también se reveló que Esteban Arce, conductor de Expreso de la mañana, dio positivo por coronavirus.