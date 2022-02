¿Belinda y Nodal destinados al fracaso? La maldición del anillo corte esmeralda

El pasado sábado 12 de febrero una de las parejas más queridas por el público mexicano confirmó su separación, rompiendo el corazón de muchos fanáticos, quienes se preguntan ¿Belinda y Nodal estaban destinados al fracaso o fueron víctimas de la maldición del anillo corte esmeralda?; te contamos esta interesante leyenda.

Cabe destacar que los artistas no han revelado los motivos de su rompimiento, sin embargo, existe una creencia mística que tiene como protagonista al tipo de anillo que el intérprete de ‘Botella tras botella' decidió entregarle a Beli.

¿De qué trata la maldición del anillo corte esmeralda?

El diamante en corte esmeralda es una pieza hermosa y única, es de 12 quilates y posee otras piedras preciosas más pequeñitas. El anillo que Nodal le dio a Beli tiene un valor de 3 millones de dólares (que son poco más de 60 millones de pesos), de acuerdo con la marca de joyería que diseñó la sortija, Angel City Jewerlers.

Según cuenta la leyenda, la primera joya de este tipo era de más de 45 quilates, de color azul y en forma triangular, originalmente formaba parte del tercer ojo de la diosa Sita (la diosa hindú de la abundancia, la fertilidad y representa un ideal de mujer fuerte y virtuosa), una escultura que se encontraba en un templo de la India.

No obstante, un trágico día un sacerdote se atrevió a robar esta piedra preciosa, quien murió tiempo después entre agonizantes sufrimientos.

Tiempo después de la tragedia, el diamante fue hallado en las minas de Golconda, a cercanías del río Kistna (al sureste de la India). Posteriormente, el brillante fue trasladado a Europa en 1692 y llego a las manos del comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier.

Baptiste le ofreció el diamante al rey Luis XVI, quien a cambio le dio una enorme cantidad de dinero. El valioso objeto permaneció con la familia real francesa por algún tiempo, hasta que en 1792 fue robado nuevamente, justo cuando inició la Revolución Francesa. El rey Luis XVI y María Antonieta fueron unas de las supuestas víctimas de esta terrible maldición, pues ambos fueron decapitados.

La piedra preciosa tuvo muchos otros dueños y la mayoría de ellos terminaron suicidándose, otros fueron asesinados o terminaron en bancarrota, varios también fracasaron en su matrimonio, o incluso perdieron la razón.

Actualmente esta joya ‘maldita’ es conocida como el Diamante Hope y se encuentra exhibida en el Museo Smithsoniano de Arte Americano.

¡No toquen! Es el famosísimo Diamante Hope. Dicen que es el diamante más maldito del mundo, ya os contaré su historia, porque solo cómo llegó al museo ya tiene gracia.



Supuestas víctimas de la maldición

Las parejas que supuestamente pudieron ser víctimas de esta terrible maldición son:

El beisbolista Alex Rodríguez le dio un anillo parecido a Jennifer López en marzo del 2019, pero al poco tiempo de recibirlo rompieron su compromiso.

Mariah Carey también recibió una joya similar con un valor de 10 millones de dólares, esto en 2016, la cual le fue entregada por el millonario empresario James Packer, no obstante, jamás llegaron al altar. La cantante se quedó con el valioso anillo gracias a un acuerdo financiero.

Kim Kardashian tampoco se salvó, pues Kanye West le entregó una sortija corte esmeralda de 20 quilates y a pesar de que esta pareja logró dar el ‘sí acepto’, su historia feliz no duró mucho. Actualmente están divorciados y han sido víctimas de muchas polémicas.

