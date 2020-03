¡Otro actor infectado! Idris Elba da positivo por coronavirus

El actor Idris Elba se unió este lunes a la lista de celebridades infectadas con el nuevo coronavirus.

A través de un video en Twitter, el británico informó a sus seguidores que tras realizarse un test por Covid-19, el resultado dio positivo, sin embargo, explicó que hasta el momento se siente bien pues todavía no presenta los síntomas.

"Esta mañana obtuve resultado positivo para Covid-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédese en casa gente y sean pragmáticos. Los mantendré informados sobre cómo sigo. Sin pánico".

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

Elba exhortó a todos quienes se sientan enfermos a que se hagan la prueba de ser posible, al tiempo que expresó su solidaridad con quienes padecen el nuevo virus, que ha infectado a al menos 175 mil 530 personas, con 7 mil 7 muertes en todo el mundo.

La estrella de The Wire también envió una palabra de solidaridad a quienes han perdido a un ser querido o a quienes han perdido su sustento económico al tener cerrar sus negocios.

"Vivimos en un mundo dividido ahora mismo, todos podemos sentirlo. Pero ahora es el momento de la solidaridad. Ahora es el momento de pensar en los demás".

Elba se une a su colega Tom Hanks y a su esposa, la actriz y cantante Rita Wilson, quienes también resultaron infectados por el virus.

La pareja de Hollywood está actualmente en cuarentena en Australia.