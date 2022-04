Nilo del Monte trae música con mensaje de Felicidad

El título de su nuevo tema no deja duda: Nilo del Monte quiere brindar Felicidad a su público. Grabada en colaboración con Jesús Hidalgo, la canción es el primer paso del artista de origen cubano radicado en Miami para tener mayor intercambio con sus colegas mexicanos.

A tres años y medio de ser solista tras su paso por el grupo de pop latino D’Mentes, luego de sus hits Dinero y Mente bella, Nilo del Monte estrena Felicidad. “Creo que provoco conciencia en el mundo con el arte y espero tarde que temprano hacer algo con Caloncho, lo admiro como artista y tenemos cosas afines no sólo en lo musical, sino en nuestra vida privada, los dos somos veganos”, dice en entrevista desde Miami.

Con Felicidad Nilo descubrió por Spotify que sus seguidores mayormente son de México, a quienes quiere enviar “un mensaje de amor, felicidad, unidad, de libertad, no uso lenguaje violento, ni lenguaje sexual, o despectivo hacia la mujer. Me enfoco en lo positivo. Mi canción es un himno, honestamente me senté para crearla en dos horas y fue una experiencia placentera colaborar con Jesús, que le puso su energía y su voz”.

Para Nilo, hacer canciones, “nos lleva a ser agentes de cambio para cualquier tipo de ambiente. Lo veo como el espectro de alta vibración, tenemos el arte que induce a un cambio a través de algo bello, es mi manera de aportar con un granito de arena a una evolución más sana de la humanidad”.

El artista detalla que eligió dedicarse a la música desde una vibración alta, “en el espectro positivo transmitiendo mensajes de amor, de unidad como colectivo e individual”, por lo que considera que siempre hay mercado para un artista propositivo. “Todo artista no importa qué arte haga o qué género nuevo divulga, sólo tiene que dejarse encontrar. Con esto reafirmo que cualquier tipo de música seguramente tiene un mercado esperando”.

A diferencia de muchos artistas en México, Nilo del Monte, confió que durante la pandemia, “yo desde Miami tuve la libertad de viajar al interior de Estados Unidos, trabajé en la composición, en el estudio, en la producción de videoclips. Vivo a favor de la libertad y en muchos países por la pandemia estuvieron oprimidos donde no interactuaron o no respiraron aire por miedo.

“En Miami, al principio hubo fuertes restricciones, luego se aflojó en cuanto a que teníamos más permisos y libertades en ir a la playa. Fui muy afortunado en esa ciudad tan linda con tanta belleza. Para mí fue un muy buen tiempo. A pesar que no es agradable el encierro que vivió el mundo entero, yo fui creativo y pude trabajar mucho”.

Felicidad en voz de su autor, es “una bendición mía hacia todo el que la quiere escuchar. Yo siento que es un regalo hecho con mucho cariño, con mucho amor. Que comparte y tiene la intención de hacer que una sonrisa salga del rostro y que se mueva el cuerpo. Que algo te cambie por dentro”.

Nilo del Monte tiene contemplados dos shows para mayo e igualmente el lanzamiento de su canción inédita que está afinando, titulada Agradezco.