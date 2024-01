Nicola Porcella reacciona por golpiza a Paola Suárez de Las Perdidas: 'le mandó muchas fuerzas'

Paola Suárez integrante de Las Perdidas, fue hospitalizada de emergencia luego de que supuestamente fuera agredida por su novio Jesús. El ataque habría ocurrido un día después de que su pareja le pidiera matrimonio. Este hecho ha generado diferentes opiniones en las redes, incluso algunos de sus amigos han hablado al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un par de publicaciones para denunciar públicamente lo que según le había hecho su prometido. Estos señalamientos estuvieron acompañados de diferentes fotografías en las que se expuso las lesiones que le dejó en el rostro.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo me quebraste 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto”, indicó la creadora de contenido. Es así como ha recibido varios mensajes de apoyo de sus seguidores.

Nicola Porcella condena agresión

El actor Nicola Porcella condenó la agresión que sufrió Paola Suárez, además, puntualizó que le preocupa que algo similar le pueda ocurrir a Wendy Guevara: “Me dio mucho coraje les soy honesto me dio mucha rabia, yo sé que soy amigo de Wendy y para mí es como mi hermana, y me asusta que le pueda llegar a pasar algo a ella”.

Del mismo modo, el peruano habló de la violencia que sufre el colectivo LGBT+, en especial las personas transgénero: “Estoy cansado de los transfeminicidios, espero que se haga justicia porque para mí Paola es una gran mujer, mujer que ha salido adelante con mucho esfuerzo, que realmente se ha ganado todo el éxito que ha tenido”.

“Me gustaría encontrármelo a él y decirle, que no se hace eso y menos a una mujer”, afirmó el también futbolista. Luego añadió que no es la primera vez que ocurre un problema grave entre los dos.

“Tengo entendido que alguna vez le intentó robar su dinero y no es justo, sé lo que a ella le cuesta ganárselo, le mando muchas fuerzas, es una gran mujer se merece todo lo mejor del mundo y espero que se haga justicia”, precisó.

Antes de terminar, Porcella comentó que el prometido de la influencer tiene que seguir el proceso legal correspondiente: “ese muchacho se merece la cárcel y nada más que eso, vamos a apoyarlos, basta de transfeminicidios y tanta violencia”.

Wendy Guevara y Kimberly hablan sobre Paolita

Wendy Guevara y Kimberly Irene fueron las encargadas de dar más detalles acerca de la agresión que sufrió Paola supuestamente a manos de su prometido. Compartieron estas declaraciones durante una transmisión en vivo que hicieron desde YouTube.

Fue así como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ explicó que el ataque ocurrió durante las primeras horas del pasado miércoles, pues Suárez llegó a la casa de un amigo para pedirle que la ayudara.

Fue así como él la auxilió y al mismo tiempo se puso en contacto con Guevara para contarle lo que había pasado: “Yo la verdad desde la 7 de la mañana me enteré, (un amigo de ella) me habló y me dijo 'wey acaba de llegar Paola así y así' y yo le dije 'no te la creo' y me dijo '¿neta?', me mandó una foto y le dije 'ay no´”.

Más tarde fue a visitarla al nosocomio en donde hizo otro directo: “Cuando yo llegué a verla (al hospital) ella me preguntó, 'qué horas son Wendy', son las 7, 'no lo puedo creer', ya eran las 7 de la tarde, se le fue el tiempo así".

Por su parte, Kimberly destacó que no sabía lo que había pasado: “Sí vi el en vivo que hiciste, yo no sabía y me enteré en ese momento, dije 'ay no es cierto’". Fue así como ambas mostraron su preocupación.

Otras de sus amigas igual hablaron de su caso, una de las primeras fue Grecia Monzón, quien en una historia de Instagram redactó: “La persona que escoges como pareja es para que te cuide y te ame. No para que te maltrata físicamente”.

Igual, la también influencer Evelin Hernández difundió distintas imágenes en las que pidió que se hiciera justicia: “Criminal, eso es lo que es este ‘novio’ que golpeó brutal a Paolita después de pedirle matrimonio a su amor”.

Nota publicada en El Sol de Puebla