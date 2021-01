Netflix lidera nominaciones a Critic's Choice Awards

La Broadcast Film Critics Association anunció este lunes las nominaciones para la vigésimo sexta entrega de los Critics Choice Awards, que se celebrarán el próximo 7 de marzo. Las producciones originales de Netflix Ozark y The Crown encabezan la lista con seis postulaciones cada una, incluyendo Mejor Serie, Mejor Actor y Actriz principales y de reparto.

Cabe recordar que The Crown provocó un gran revuelo en las redes con su última temporada, debido a que revivió el drama que vivió la familia real con la llegada de Lady Di a sus vidas, y expuso las situaciones de maltrato a las que se vio sujeta durante su matrimonio con el príncipe Carlos, así como sus constantes infidelidades con su actual esposa, Camila Parker.

Hasta el momento no se ha informado cuál será el formato de la ceremonia, ya que los organizadores están a la espera de la información sobre la contingencia de la pandemia para determinar con cuánto aforo se llevará a cabo la premiación. El CEO de la Asociación de Críticos, Joey Berlin, externó su agradecimiento con el público y la industria por hacer posible una edición más, y ayudarles a sobrellevar a la crisis.

"Estamos muy emocionados de celebrar el increíble trabajo que se ha realizado durante esta temporada extendida. En un año en el que la necesidad de entretenimiento fue innegable, la industria se reunió para entregar series hermosas que nos deleitaron, nos educaron, nos cambiaron, pero sobre todo, nos juntaron", compartió en un comunicado de prensa.

Además de las ya mencionadas, las miniseries Poco ortodoxa, Gambito de dama y Hollywood; y las comedias Muertos para mí y Emily en París; también se encuentran nominados. Netflix reúne un total de 26 nominaciones, dominando por completo la categoría de Mejor Especial de Comedia.

Los candidatos en ésta última son Fortune Feimster: Sweet & Salty, Hannah Gadsby: Douglas, Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill, Marc Maron: End Times Fun, Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia, y Patton Oswalt: I Love Everything.

Como Mejor Serie de Drama también compiten Better call Saul, The good fight, Lovecraft country, The Mandalorian, Perry Mason y This is us; en el género de comedia se colocaron Better things, The flight attendant, Mom, PEN15, Ramy, Schitt’s Creek, Ted Lasso y What we do in the shadows.