Mujeres se toman la infidelidad con humor en The other side

En la piel de una mujer engañada, la actriz británica Siobhan Finneran se lo toma con buen humor dentro de la comedia The other side, donde interpreta a una madre que repentinamente se entera que era la amante del padre de su hija.

En entrevista, expresó que “es bueno no hacer un drama, porque eso sería muy miserable para la gente. Me gusta que esto tenga una inyección de humor, porque no sé cuántos dramas de una amante o una mujer traicionada podamos ver, es una historia que no envejece”.

La serie, producida por la BBC y transmitida en México en la plataforma Acorn TV, sigue la historia de Colin Walcott, quien tras caer muerto en su fiesta de cumpleaños, pone en aprietos a su esposa y su hija, pues estas descubren que tuvo una amante de mucho tiempo, Marilyn (Siobhan), con quien tiene otra hija.

En la segunda temporada, ya disponible en la plataforma, ya ha transcurrido un año de estos sucesos, pero nuevamente se genera un conflicto cuando las cuatro se enteran de que Colin tenía un tercer hijo con una mujer llamada Angela.

Con ello su nuevo círculo se ampliará, mostrando con humor cómo se crean nuevas relaciones. “Ahí es donde manejamos mucho del humor en la serie, al ver a personas de distintas historias de vida tener que lidiar con la misma situación, la comedia se hace al ver cómo las distintas familias lidian con ello”, apuntó la actriz.

Muestran la unidad femenina

Dado que gran parte del trabajo en equipo de la serie se realiza entre las cuatro protagonistas, Siobhan aplaudió que a partir de un tema tan doloroso como lo es la infidelidad, reluzca que las mujeres pueden apoyarse entre ellas.

“Es bueno verlo, aunque a veces es un poco disfuncional en este show, ellas tratan de seguir adelante con sus vidas, y lo hacen con cuidado, amor y amabilidad”, señaló entre risas.

“Lo que amo de esta serie es que estamos viendo a dos mujeres que conectan porque ya no lo tienen (a su pareja). Pueden vivir el resto de sus vidas envueltas en duelo y miseria, y con el terrible sentimiento de haber sido traicionadas, pero en vez de ello se juntan y forman una amistad para seguir con sus vidas”.

La actriz agregó que la situación que viven sus personajes es algo que lamentablemente sucede en cualquier parte del mundo, y este tipo de ficciones llevan al público a cuestionar por qué siempre los varones salen exonerados de cualquier culpa.

“Parece que la culpa siempre es de la otra mujer, cuando en realidad el hombre es responsable de su comportamiento. Eso no parece ser cuestionado muy a menudo, siempre se piensa que si ‘la otra’ no hubiera aparecido, no hubiera habido infidelidad”.