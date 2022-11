Muere Jason David Frank a los 49 años, el Power Ranger Verde

Jason David Frank, conocido por ser el ‘Power Ranger Verde’, falleció a la edad de 49 años dentro de su domicilio en Texas, Estados Unidos. Él participó en la primera serie de estos personajes que se estrenó en los 90’s, además, dedicó gran parte de su vida a las artes marciales. Tras el anuncio de su partida, sus seres queridos pidieron respeto.

Esta información fue compartida por el medio TMZ, y de acuerdo con fuentes cercanas, el actor se quitó la vida en su domicilio la tarde del pasado sábado 19 de noviembre. Se indicó que él tenía depresión. Asimismo, se reveló que durante este año se divorció de su segunda esposa.

De esta manera, es como sus conocidos, así como compañeros de trabajo, le dedicaron unas palabras para despedirlo, en este sentido, también aprovecharon para confirmarle al público en general este hecho, y de este modo, pidieron que fueran compresivos con sus familiares y les dieran un espacio durante este duelo.

Así despidieron a Jason David Frank

Una de las primeras personas que habló de su deceso fue su representante Justine Hunt, quien detalló: “Respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Amaba mucho a su familia, amigos y fanáticos. Realmente lo extrañaremos”.

Por su parte, Brian Butler-Aue, empresario y amigo del actor aprovechó sus redes sociales para mencionarle a sus seguidores que en caso de tener problemas es indispensable buscar ayuda lo antes posible:

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en ‘Power Rangers’. Tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, redactó.

El entrenador de Jason David llamado Mike Bronzouilis colocó “Descansa en paz, mi hermano. Aún estoy en shock. Me llamó, me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos”.

Shocked to hear about the passing of my friend and client @jdfffn . Everyone has demons but some worse than others. If you know people that are depressed please reach out to them. Rest easy my friend #jdf pic.twitter.com/ScuMCezCEm — Brian Butler-Au (@BrianButler_Au) November 20, 2022

Mientras que un miembro del elenco original de nombre Walter E. Jones, quien le dio vida al ‘Power Ranger’ negro, Zack Taylor también se unió a la lista de gente que lo despidió, él lo hizo en una entrevista que dio para TMZ.

“No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, indicó en referencia al fallecimiento de la actriz Thuy Trang, quien tuvo el papel Trini y murió en el 2001 en un accidente de tránsito.

Para concluir, Walter añadió: “Fue una inspiración para mucha gente. Echaremos mucho de menos su presencia. Es muy triste perder a otro integrante de nuestra familia Ranger. Jason era uno de los mayores bromistas del programa. Tenía un gran sentido del humor”.

¿Quién era Jason David Frank?

Fue un actor y profesional de las artes marciales mixtas, también se dedicaba a otras disciplinas, algunas de ellas fueron Taekwondo, Muay Thai, Judo o Brazilian Jiu-Jitsu. Combatió en el ring desde el 2008 hasta el 2010.

Se volvió famoso a nivel internacional con su papel dentro de la serie ‘Mighty Morphin Power Rangers’ de 1993, en la que interpretó a Tommy Oliver, fue el Power Ranger Verde en la primera temporada y apareció como uno de los villanos.

En el programa, su personaje perdió gran parte de sus habilidades, y esto hizo que cambiara su traje por uno blanco, además se vuelve el líder del grupo de superhéroes. Estuvo en el show durante tres temporadas que tuvieron 123 episodios.

Más tarde, retomó este papel para varias adaptaciones de esta serie, algunas de ellas fueron ‘Wild Force’, ‘Turbo’, ‘Zeo’ ‘Dino Thunder’, ‘Megaforce’, ‘Ninja Steel’, ‘HyperForce’, entre otras.

Respecto a su vida personal, en 1994 contrajo matrimonio con Shawna Frank, con quien procreó tres hijos llamados Jacob, Hunter y Skye. En el 2001 se divorciaron, y dos años después el actor se casó otra vez con la instructora marcial Tammie Frank, con ella tuvo otra niña de nombre Jenna. En agosto de este 2022 se separaron.

