MTV estrena la serie Mediocre, sobre los problemas de las nuevas generaciones

Natalia tendrá un cumpleaños inusual esta ocasión, en vez de un salón de fiestas, su rincón de festejo es un cuarto de hospital y los recuerdos de una vida cargada de problemas emocionales, excesos, falta de amigos y padres ausentes, creando una encrucijada de sensaciones que la orillan a un intento de suicidio que prueba la manera en la que ha perdido el control de su propia vida.

Esta es la trama central de Mediocre, la nueva serie de MTV Latinoamérica que busca reflejar las realidades juveniles y lo gravedad de sus efectos.

“La gente se va a encontrar con una autoficción de un momento muy oscuro de mi vida, llevado a sus consecuencias extremas. Es la historia de muchos personajes en crisis, llama mucho la atención la historia de Natalia, porque es la de las consecuencias más severas y más evidentes que es el intento de suicidio, pero todos los demás personajes están pasando por un tipo de crisis. Se muestra ese momento de la vida en el que tú pensabas que lo ibas a tener todo junto e ibas a saber exactamente qué quieres hacer y no tienes ni idea de por dónde te quieres ir”, dijo en entrevista virtual, Camila Ibarra, protagonista de la serie, quien además confesó el por qué del nombre del proyecto.

“Es una palabrita que a mí se me quedó muy grabada porque una vez saque siete en un examen de matemáticas y una maestra me dijo que lo que a mí me esperaba si yo estaba conforme con un siete era una vida mediocre”.

La actriz, Zua Grecia, que interpreta a Inés, cómplice de Natalia y mostrada como una chica fiestera de actitud positiva y confundida por los sentimientos que tiene hacia su amiga, habló sobre la importancia de mostrar estos temas en la televisión contemporánea.

“Es algo con lo que lidiamos día a día y ya es hora de alzar la voz y decir, ¿Sabes qué?, me siento así, soy así, me acepto y está bien. No tengo que ponerme una máscara o no tengo que pretender algo que no soy, porque ya la sociedad está en este punto en el que dicen, ‘ya sé quién eres y no te andes escondiendo’. Esta es una gran oportunidad para descubrir estos personajes que tienen guardadas muchas cosas pero se muestran tal y como son”.

Aunque la historia pudiera percibirse con una amplia gama de tintes dramáticos, Tatiana del Real quien interpreta a Fernanda, la amiga madura quien preocupada, trata de hacerle ver sus errores a Natalia; asegura que sucede todo lo contrario, “Creo que hay poco drama, que se podría hacer una comedia de situación, que refleja la realidad. Siempre hay esperanza así lo creo, pero en ningún momento se romantizan estas problemáticas como la depresión y la ansiedad, se abordan como van, crudas”.

La parte masculina también es fundamental en el desarrollo de Mediocre, Jorge Caballero interpreta a Diego, hermano de Natalia, un ser inseguro con el constante conflicto de ser siempre aprobado por los demás. El actor destacó en esta plática online, la ayuda que tuvo de Camila Ibarra para que su trabajo fluyera de mejor manera.

“Soy una persona muy exigente conmigo mismo, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, y muy controlador en cuanto a eso. Siempre trataba de tener en control todo lo que tenía con mi personaje, Camila nunca me deja ver nada de mis escenas, porque justo yo me empiezo a abrumar y a cuestionar y a mal viajar, soy una persona que piensa demás las cosas, pero Camila me ayudó mucho a que no me abrumara, justo porque me conoce así que al contrario tanto con el crew como con el elenco nos la pasamos muy bien”.

Otro que se llevó una gran lección sobre los múltiples roles de Ibarra en este proyecto fue Emilio Cuaik, quien da vida al joven enfermero Tedoro, un personaje que entra a la vida de Natalia, cuando esta ingresa al hospital, “Como actor, la lección que me dejó ver a Camila trabajar en todas las áreas de un proyecto, escribir, vestuario, dirigir, ser la protagonista, siempre tener la mejor actitud, siempre entender que es un equipo y que todos trabajamos para un fin en común es muy importante, además siempre tiene que haber diversión y eso también se refleja en la pantalla”.

Uno de los motivos más importantes para poner atención a Mediocre, es la manera en la que sus actores entregaron mucho de ellos a cada uno de sus personajes, Greta Cervantes, intérprete de la egocéntrica Paula comentó, “El casting que hizo Camila estuvo increíble, porque todos conectamos con todos y todos estábamos pasando momentos en nuestra vida súper difíciles y creo que parte de nuestros personajes tienen un poquito de nosotros”.

Mediocre se estrena el miércoles 23 de septiembre a las 20:00 horas por la señal de MTV y las páginas oficiales de @MTVLA en YouTube y Facebook.