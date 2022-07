Morganna Love lanza un canto a favor de las minorías

El 2009, 2011 y el 2013 han sido los más difíciles para Morganna Love, tanto que, a más de una década de diferencia, sus ojos aún se humedecen ante el recuerdo de lo sucedido.

Christian, Gaby y Liset son los nombres de las chicas que fueron asesinadas en esos años; para la sociedad fueron crímenes transfóbicos, para ella significó que le arrebataran a sus amigos a quienes consideraba parte de su familia.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Gossip ¡A un lado, Nodal y Grupo Firme! Julión Álvarez conquista Spotify con su regreso

A pesar de que actualmente existe mayor apertura a la diversidad, todavía hay muchos ataques hacia a la comunidad LGBT+, es por eso que, a través del arte, la cantante y actriz busca concientizar a la sociedad con el fin de erradicar la violencia.

“Tuve muchas agresiones y sufrí bullying en secundaria y preparatoria, pero después de eso las cosas empezaron a mejorar. Aún no me repongo al asesinato de tres de mis amigas, eso ha sido una parte muy complicada, poco a poco me he podido sobreponer, pasé de trabajar en un lugar donde asesinaron a mis amigas a convertirme en una de las 100 mujeres más poderosas en México, según la revista Forbes; eso es una muestra de que todo se puede, de que tenemos que salir adelante.

“La música ha sido esta salvación, eso me ha permitido sacar todo lo que traía dentro y llorar, escribir todo lo que no podía contarle a nadie, cantar me hace mucho bien para seguir adelante, eso fue la supervivencia”, afirmó la artista de 42 años en entrevista.

Motivada por compartir el amor que siente hacia el ser humano, la cantante originaria de San Miguel de Allende, Guanajuato se unió a Alan Summer, un joven artista a quien conoció en una campaña de ropa y ambos crearon el tema A(more).

“Estamos repletos de música con mensajes incorrectos, incluso música LGBT+, cuando vamos a bailar se escucha que dice: ‘yo soy la más perra’, no es tirarle odio a otros artistas, pero estamos repletos de esta parte de guerra. Morganna y yo nos amamos, nos queremos, tenemos algo especial y queríamos compartirlo de una forma genuina.

Gossip Taylor Díaz replantea su faceta como solista y lo proyecta en nuevo álbum

“Esta canción busca honrar el pasado de una comunidad muy fuerte, una comunidad que empezó en una guerra, con mujeres de color, trans, VIH+; era muy importante honrar el pasado, pero también hablar del presente y del futuro de alguna forma, del amor hacia dónde vamos”, expresó.

El videoclip del tema resalta el valor de la amistad, incluso de la equidad. Gracias a este trabajo, Summer logró superar algunos recuerdos no tan gratos de adolescente como la negación que recibió de otros para pertenecer a un equipo de futbol. Y, en el caso de Morganna, la apertura hacia una nueva conversación, en la que impere el respeto.

“A mí me ha quedado claro que no podemos detener nuestras vidas por miedo, no podemos dejar de hacer lo que amamos o ser como queremos ser por miedo a lo que puede pasar, sé que vivimos a un país muy violento en la comunidad trans, pero para mí ha sido eso, que intenten viajar acompañadas todo el tiempo.

“Creo que lo que podríamos hacer como seres humanos para ayudar a las mujeres trans, es hablar de estos temas con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, a veces podría dar pena porque a la gente tal vez no le guste hablar de ello, pero mientras más incómoda la charla, mejor la sociedad”, sostuvo la también actriz.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Los dos aseguraron que continuarán compartiendo más música y esperan publicar algún álbum discográfico que ayude a las minorías.

Summer se enfocará en su trabajo como diseñador gráfico y retomará planes de actuación en teatro, mientras que Morgana estrenará próximamente la cinta Lluvia, donde dará vida a Florencia y compartirá créditos con Cecilia Suárez, Dolores Heredia, Bruno Bichir, Tiaré Scanda y Arcelia Ramírez, bajo la dirección de Rodrigo García.