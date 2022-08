Moderatto: “Tenemos mucho humor, pero nos tomamos esto en serio”

Tarde calurosa de verano en la Ciudad de México. Ingresamos a la sala donde se llevará a cabo la charla con los integrantes de Moderatto, para charlar sobre su nuevo disco. Mientras coloco la grabadora en un punto medio, Mick Marcy (Marcello Lara) y Elohim Corona se levantan de sus asientos, como tratando de estirar las piernas, luego de haber permanecido sentados en otra entrevista.

Brian Amadeus (Jay de la Cueva), Roy Ochoa (Iñaki Vázquez) y Xavi Moderatto (Cha!) se quedan sentados, aunque el último de ellos nos queda un poco lejos, por lo que son Brian y Roy los que resuelven la mayoría de nuestras inquietudes.

El disco que ahora están presentando se titula Rockea Bien Duro y se compone de canciones dadas a conocer originalmente por el grupo RBD, pero ahora reversionadas por este quinteto, o como dicen ellos, moderatizadas.

La primera duda se despeja desde el principio, ya que aunque la disquera del grupo habla de esta producción como un “tributo a RBD”, los miembros de Moderatto lo ven de otra manera:

“Es que no es un tributo, ahora dicen que es un tributo, pero pues más bien es como hacer las canciones de RBD; moderatizamos sus canciones como lo hemos hecho con canciones de Luis Miguel o de Cristian Castro… Ese fue el origen de la banda”, se apresura a aclarar Brian Amadeus.

“Ajá, no es como que nació la idea de: Vamos a hacerle un tributo o rendirle homenaje a RBD”, agrega Mick Marcy.

Les preguntamos si en esta idea de moderatizar otras canciones, tienen preferencia por artistas pop que ocasionalmente hacen guiños al rock, como es el caso de Cristian Castro, o si les seduce más la idea de hacerlo con canciones de grupos completamente pop.

“Yo creo que lo que nos inspira son las canciones. Por ejemplo, cuando surgió la idea de hacer “Muriendo lento” pues no era la canción más famosa de Timbiriche, ni de su etapa más famosa, pero esa canción nos gustaba en lo personal, así que empezamos a adaptarla y a ensayarla, y fue cuando surgió la idea de hacerla con Belinda, que en aquel entonces era una estrella pop de 15 años… Y resultó resultó una gran idea, además de que fue como un paso para ver hacia dónde podíamos llevar la cuestión de juntar pop con rock y sabiendo que iba a haber una reacción del público en todos los sentidos”, apunta Roy.

“Luego descubrimos que esa canción en realidad la habían escrito los compositores de ABBA, por lo que es una gran canción escrita por dos de los mejores compositores pop del mundo, entonces como que se vuelve algo natural… Por otro lado, cuando nos topamos con los chicos de RBD recuerdo que nos gustaba mucho su rola “Sálvame”, que creo que destaca de otras porque está muy bien escrita, así que fue una de esas cosas que decíamos: Ojalá algún día. Y bueno, pues ahora hicimos no una, sino diez rolas de RBD y eso habla de que las rolas son muy buenas, porque cuando una rola es buena no importa en qué género la hagas”, agrega.

Fue así como Moderatto grabó canciones como “Sólo quédate en silencio” junto a Danna Paola; “Sálvame” con Aitana; “Ser o parecer” con Nicole Favre y Aczino y “Nuestro amor”, con Anahí, entre otros artistas.





¿Cómo eligieron a los cantantes que les acompañan en este disco, son propuestas de ustedes o de sus manejadores?

Brian: La verdad es que para este disco hemos tenido mucha flexibilidad y dejado fluir lo que llegara por medio del management y de la compañía de discos, porque siempre tenemos la idea de aprender, y fue así como en la pandemia nos metimos a hacer este álbum, que es un experimento que nos ha llevado hacia cosas positivas, como volvernos mejores músicos en el estudio, tener un mejor sonido y estar incómodos, que es algo positivo para el arte.

De acuerdo con el vocalista, el regalo más grande que les ha dado Moderatto es que les permite tener un margen para equivocarse y para tomarse un poco más a la ligera, aunque aclara:

“Por otra parte, nos tomamos muy en serio cómo se entrega todo (...) Yo estoy muy atento a eso y a relacionarme con más músicos y con más cosas para tratar de siempre reconectar con mis compañeros con los que hicimos esta banda de la cual nos sentimos muy orgullosos y con la que hemos hecho una historia increíble”.

Mick y Elohim continúan de pie, guardando cierta distancia y atendiendo ocasionalmente la conversación, mientras que Xavi se muestra entre aburrido y ausente, revisando su celular cada tanto o simplemente escuchando la conversación con Brian y Roy, que parecen ser los más enfocados.





Hacía ocho años que no hacían un disco completo, ¿por qué?

Roy: Como disco completo sí… Ha sido un poco porque la industria cambió y se empezó a volcar hacia publicar canciones, aunque en este tiempo también han habido canciones originales, y ahora simplemente retomamos la idea de moderatizar temas ya existentes. De alguna manera se trata de continuar por caminos conocidos y luego por otros caminos que no lo son tanto.

Su compañía disquera ha jugado con la frase “fresas rockeando o rockeros fresando”. ¿De qué lado están ustedes?

Brian: Si yo me tuviera que definir, me definiría como músico o como artista, aunque no me gusta definir, porque eso implica muchas limitaciones y a mí me gusta tener la puerta abierta para experimentar y conocer distintas cosas… Así que si me preguntas si voy del lado de los fresas o de los rockers, yo creo que voy del lado de hacer arte y de ser músico, aunque también vengo de una formación con mi padre que era muy cuadrado, con todas esas ideas como de si existiera un manual de ser un músico de rock, y en donde te dicen que no puedes hacer esto ni aquello, pero yo creo que lo que es increíble de la música y del arte es la rebeldía, la posibilidad de patear el pesebre… O sea, los Sex Pistols eran un grupo que fue armado en un casting, y de todos modos ves por ahí a todos con su playera. Nosotros hemos coqueteado con distintos géneros, pero hemos sido congruentes con lo que somos; mucha gente nos dice: Eso no es rock, y es cuando yo pregunto: ¡Pues define rock! De entrada sería un poco complejo, porque entonces entra la policía del rock, que generalmente es muy purista… Hay puristas que saben mucho y a los que yo respeto, pero hay otros que son charlatanes, gente que ni siquiera toca, ni sabe, ni nada…

Elohim: Con Moderatto ha sido muy divertido romper un poco la solemnidad. Cuando yo los conocí me encantó la idea de reírnos y de mezclar una canción pop con unos riffs de Iron Maiden, se me hacía muy padre, porque fue algo que se sintió natural, sobre todo para alguien como yo, después de venir de tocar en bares y de que mi padre decía: “A Led Zeppelin me lo respetas”, pero acá es la pura diversión, así que dije: ¿Por qué no me dejó acariciar y disfruto el rock and roll de otra manera? Hay que salir del confort y aprender otras cosas.





“En la música urbana y el reggaetón todos se celebran entre ellos, pero a nosotros ninguna banda de rock ha venido a celebrarnos; la verdad es que si nos han podido tirar mierda, nos la han tirado”





Bueno, muchos aficionados al rock suelen ser gente muy cuadrada. Me imagino que ustedes han recibido todo tipo de comentarios por su música.

Brian: Me acuerdo de una vez, cuando Moderato vendió un doble platino y estábamos en un momento increíble, que una revista muy importante nos nombró “el RBD del rock mexicano” y la verdad causó un dolor en mí, porque decían que éramos una especie de cosa vendida, lo cual fue muy impactante para mí, pero vas observando las cosas y te das cuenta de que ningún chile les embona, porque nosotros tres (Jay, Iñaki y Cha!) estuvimos en otra banda (Fobia) y también en su momento nos criticaban.





“(En la primera tocada) nos decían que qué bueno que hicimos esto… Pero cuando ya estábamos vendiendo un montón y llenando lugares, empezaron a decir cosas como que ya estuvo bueno, qué buena bromita, ya regrésense a sus bandas originales”





“Un grupo que tiene mucho humor, pero se toma las cosas en serio”

Brian Amadeus abunda en el tipo de respuestas que ha recibido Moderatto sobre su propuesta:

“Hay gente que dice que somos una broma, ¡pero una broma no dura 21 años! O sea, es un grupo que sí tiene mucho humor, pero en el que nos hemos tomado muy en serio el respeto a nuestros fans, a la gente que paga un boleto para ir a un concierto, que invierte en nuestras ideas o en un show en el que hemos puesto toda la energía… Algo que yo le celebro mucho a la música urbana y al reggaetón es que se celebran entre ellos, pero a nosotros ninguna banda de rock ha venido a celebrarnos; la verdad es que todos si nos han podido tirar mierda nos la han tirado”.

Y ante nuestra sorpresa, destaca:

En su momento todas, ¿eh? Pero para serte sincero, en la primera la primera presentación de Moderatto todas estaban ahí, muy ilusionadas.

Roy: Sí, y nos decían que qué bueno que nos habíamos burlado de esto o de aquello… Pero esas mismas personas, cuando ya estábamos por el segundo o tercer disco, vendiendo un montón y llenando lugares, empezaron a decir cosas como que ya estuvo bueno, qué buena bromita, ya regrésense a sus bandas originales (ríen todos) pero bueno, para nosotros hacía falta tener en México un show así, de una gran banda de glam rock que nunca hubo aquí… Pero mira, ya ha pasado tanto tiempo que creo que podemos agarrar y hacer rolas como estas, ¿no?”

Brian: Para mí la música es atemporal. Eso es lo que me gusta del rock, que puedo descubrir hoy una canción de Marc Bolan que se grabó cuando yo ni había nacido y con la que tengo una conexión… Y al mismo tiempo algo muy lindo que estamos viviendo ahora es el hecho de que la gente más más joven es la que consume mucha música, porque empieza a haber una educación de que mientras más música escuches, más preparado estás y tiene una postura más flexible ante la vida, por lo que si tienes en tu playlist a Chopin, Los Ángeles Azules, Metallica, Miley Cyrus, Moderatto, Miranda!, Karol G y J Balvin, pues está todo bien, porque se vale todo… A mí me parece increíble eso y me emociona que veo una nueva generación descubriéndonos, eso me da mucha gasolina, es mi alimento y es de lo que me nutro.

¿Cómo se imaginan dentro de unos 20 años?

Roy: Pues si estamos vivos… Creo que sería muy divertido que pudiéramos revisitar Moderatto cuantas veces quisiéramos… Nunca hemos parado realmente la banda y no sé, tal vez en algún momento habrá que cambiar el ritmo, ¿no? A mí me gusta que las cosas que inicio no tengan que tener necesariamente un final, pero tampoco quiero estar involucrado o sentirme obligado a hacerlas por deber… O a huevo.

Brian: Lo que es interesante es que esta es la banda más longeva que todos nosotros hemos tenido…





Y también la más rentable de todas, ¿no?

Brian: Probablemente.

