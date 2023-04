Miss Caffeina, un trío que se renueva en cada disco

Con casi 18 años en la música, los músicos de la agrupación española Miss Caffeina todavía se sienten completamente renovados cada que lanzan un nuevo proyecto. Para ellos ha sido un viaje lleno de sorpresas, pues eso les ha permitido innovar en su sonido.

"No solemos hacer mucho balance, ni fijarnos. Obviamente lo que has vivido se queda en ti. Tu forma de afrontar la música, la convivencia entre los tres y demás, es la consecuencia de todo eso, pero no hemos entrado mucho analizar cómo ha cambiado todo", cuenta Alberto Jiménez en entrevista.

"No nos preocupamos tanto por cuál ha sido nuestra trayectoria y los puntos más altos. Siempre tenemos la sensación de que somos un grupo nuevo, cada que sacamos un disco, no damos por hecho absolutamente nada. Y eso va también con esa sensación que tenemos de jugárnosla".

Y es que en cada disco que han lanzado buscan crear un concepto distinto al anterior, siguiendo la forma de trabajar de los artistas que los han influenciado durante su camino, como Madonna, David Bowie, Mecano y The 1975.

Alberto subrayó que si bien hoy en día el público acepta que los artistas tengan versatilidad en su trabajo, anteriormente no se acostumbraba manejar sonidos tan diversos, pero ellos siempre han disfrutado esa libertad que los ha guiado desde sus inicios.

"Por lo menos en España era muy típico eso de encontrar tu fórmula, y sacar el mismo disco una y otra vez. No había muchos músicos que hicieran cosas súper diferentes. Ahora sí que se suele hacer el rollo de tener un concepto en un disco y el siguiente es otro concepto, no tienes porqué casarte con nada".

Antonio Poza agregó que sus fans también han sido parte de esa evolución que han tenido, pues han aceptado la dinámica con los brazos abiertos.

"También se refleja en nuestro público, ya que les gusta ese cambio, y de hecho lo espera. Porque tanto la banda como el público siguen creciendo juntos y formándose juntos, acostumbrados a que cada disco sonará una cosa distinta".

Tras varios años de anhelar presentarse nuevamente en suelo mexicano, regresaron como parte del line up del Vive Latino por primera vez.

"Por fin, después de tanto tiempo queriendo venir, lo logramos este año, y aprovechamos para disfrutar un poco de México", contó Alberto.