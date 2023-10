Matt Helders, el hombre detrás de Artic Monkeys

Matt Helders, baterista y fotógrafo del grupo británico Arctic Monkeys, horas antes de su segundo concierto en el Foro Sol, este sábado sostuvo un diálogo con periodistas como parte del tour internacional The car, título de su séptimo álbum, de 2022.

Tomando su celular con una mano para captar el momento y con la otra el micrófono, el artista reconoció que respecto a la polémica entre algunos fans por el sonido de su nuevo disco, “me importa poco la opinión de los demás en negativo. Nosotros sólo trabajamos para que nuestros sentimientos y música lleguen a la gente para la que tocamos en el estudio y en vivo, que es lo importante”.

Sostiene en la conversación Matt que del lado personal, “he evolucionado con los años, porque en su momento deje de ser el adolescente para ser el hombre que ha crecido con la música”, y añade que los géneros musicales han evolucionado en híbridos, lo cual “es benéfico para todo músico”.

El británico agregó que como parte de Arctic Monkeys. “me gusta estar siempre atrás de la acción como baterista y fotógrafo, me da una perspectiva distinta”.

Matt dice que está abierto a escuchar todo tipo de música y por qué no, escuchar a Peso Pluma, quien junto con otros exponentes del corrido tumbado ocupan los primeros sitios mundialmente. Respecto al uso de la Inteligencia Artificial en la música manifestó: “Como banda, de momento no nos sentimos tan atacados con la Inteligencia Artificial directamente a nuestro trabajo. Ahí, están las herramientas, pero no nos sentimos atraídos de trabajar con la IA en futuros trabajos”.

Sobre su compañero el vocalista Alex Turner dijo que siempre hay buena química entre ambos, “Alex está al frente y yo atrás. Cuando tomo las fotografías de Arctic Monkeys es atrapar el momento de una manera misteriosa, siempre tomo las oportunidades de la banda, las cacho y reflejo el misterio de manera visual”.

Luego que dejen México informa Matt que “aún no sabemos lo que viene, aunque deseamos darnos un descanso y dejamos que las cosas fluyan y que la vida misma vaya acomodando nuestro trabajo”.