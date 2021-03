Marylí Morett lanza "Me voy con él" y rebasa medio millón de descargas

La cantautora Marylí Morett crea letras y fusiones musicales con las que busca que el público joven se identifique. El tema Me voy con él, es un ejemplo, y ahora ya suena en las plataformas digitales con ritmos pop urbano. Según la intérprete, esta era una balada que fue adaptada al argot de la juventud actual.

“Es una historia que a mí me pasó, y plasmé todo lo que me sucedió. Estoy súper contenta con el tratamiento que le dio Juan José Cardona y otros dos autores más. Este es un trabajo de un año en el marco de la cuarentena entre viajes que hice a Miami y de regresar a la Cudad de México. Estoy satisfecha de este sueño realizado y muy agradecida porque la gente la ha hecho suya, le está yendo muy bien”, declaró Morett en entrevista con El Sol de México.

Me voy con él, cuenta con más de 280 mil vistas en Spotify y medio millón de descargas en las plataformas digitales, como lo hizo saber Marylí, quien anuncia que en breve colocará otra canción creada e interpretada junto con Noel Schajris de Sin Bandera.

“Es una gran sorpresa que tenemos preparada, alguien que admirado mucho es Noel de Sin Bandera. Hicimos una canción en el 2020 y la tenemos reservada para lanzarla en este año, lo cual me resulta increíble y espero que pronto la escuchen y la apoyen”.

Desde los siete años y ahora siendo una veinteañera, informa que, “soy una cantautora versátil, domino todos los géneros musicales, y esto es parte de mi evolución en la música y en mis canciones, no siempre me he quedado en la balada, sino que ahora estoy en el pop urbano, me gustan todos los géneros”.

Acerca de la cuarentena a causa del Covid-19 dice que, “más que ponerme inactiva, a mí me ha llevado a una reflexión, introspección, a crear canciones nuevas; y esto me ha llevado a un aprendizaje en mi vida personal como profesional, porque a diferencia de otros colegas, me está dejando gratas experiencias en la música”.