Martín Vaca celebra diez años del programa Mexicánicos

El mecánico Martín Vaca es un gran soñador, y cada que termina una temporada del programa “Mexicánicos”, ya está pensando en la siguiente. Para él, “soñar no cuesta nada”, y lo que le causa más emoción es la labor que desempeña en el show.

“En el ámbito automotriz estoy soñando, y en la vida también”, cuenta en entrevista. “Tengo muchos carros ahí en proceso, algunos salen en la tele y otros no, pero es bonito vivir con una ilusión del trabajo que uno hace”.

El programa, cuya primera emisión fue en octubre de 2014, sigue a Martín y su equipo en un taller de Guadalajara, Jalisco, dedicado a la remodelación de vehículos para transformarlos en autos ordinarios, en piezas únicas.

Durante su historia, han tenido celebridades invitadas, como Javier Poza y Federica Quijano, quienes han acudido al famoso taller para restaurar su vehículo que a veces no sólo cumplen la función de transportar.

“Siempre se trata de mejorar. Un carro que actualmente se vende ahorita, ha pasado por mucha gente, por ingenieros, estudios, y pruebas. Siempre se va a aprender algo, siempre habrá una mejor manera de hacer las cosas”, dice Martín.

Hoy se encuentra de fiesta por el décimo aniversario de “Mexicánicos”, un programa que desde el principio concibió como un proyecto de más de una temporada.

Afirma que el éxito de este programa se ha debido en gran medida a las personas que lo han rodeado todos estos años y a su propia dedicación para hacer crecer el taller.

“Es gracias al equipo de la televisora, que me ha sabido llevar. Es algo que me gusta mucho a mí, es mi trabajo, es lo que he hecho toda mi vida, y yo creo que se refleja. No sabía que se podría reflejar en una pantalla, pero ahí se ve”, dijo.

Una de sus mayores satisfacciones ha sido inspirar a los jóvenes a estudiar carreras relacionadas con la mecánica. “Ha habido más gente que estudia esto porque me ven en la televisión, han habido chamacas o chamaquitos que quieren ser mecánicos, es bonito que la gente se entusiasme y quiera dedicarse a esto”.

Se ve reflejado en sus hijos

Dado que en el taller está acompañado por sus hijos, Martín confiesa que la dinámica no siempre ha sido fácil, pues en ocasiones han tenido diferencias por las cosas que les exige en materia de trabajo. Esto, comenta, le recuerda su propia juventud.

“Me pasó que mi papá me exigía y me dolía que me regañara. Al final después de muchos años me di cuenta que lo hacía por mi bien y no por molestarme. Con mi hijo me ha costado trabajo, y mi hija también ahí está echándole ganas. Mi esposa está conmigo siempre jalándome las orejas”.

La nueva temporada de “Mexicánicos” se estrena el 2 de julio en la plataforma de streaming Max y el canal de paga Discovery.